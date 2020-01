तनीषा मुखर्जी के हॉट फोटो देख फैंस ने कहा टू हॉट टू हैंडल

Photo : Instagram

फिल्म एक्ट्रेस की बहन तनीषा मुखर्जी इन दिनों फिल्मों में नजर नहीं आती हैं, लेकिन चर्चा में बने रहना उन्हें बखूबी आता है। सोशल मीडिया ऐसे कलाकारों के लिए बहुत काम आता है जो बिना काम के चर्चा में बने रहना चाहते हैं।



Photo : Instagram





तनीषा इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय हैं। साढ़े सात लाख से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। अपने इन फॉलोअर्स का वे ध्यान रखती हैं और लगातार फोटो पोस्ट करती रहती हैं।



Photo : Instagram





हाल ही में उन्होंने कुछ फोटो पोस्ट किए हैं। एक फोटो के साथ उन्होंने लिखा है- It's the weekend! Time to let go....dance ......play ...have fun...





फैंस को तनीषा का यह अंदाज काफी पसंद आया है। एक ने तनीषा का बोल्ड लुक देख लिखा है टू हॉट टू हैंडल। और यह बात सही मालूम होती है।