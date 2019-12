दिशा पटानी ने खोले अपने बेडरूम सीक्रेट, बोलीं- इस तरह यादगार बनाती हूं अपनी हर रात

बॉलीवुड की खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस दिशा पटानी अपनी बोल्ड तस्वीरों के कारण सुर्खियों में रहती हैं। वो कई ब्रान्ड्स का विज्ञापन भी करती हैं। एक्ट्रेस पोर्टिको न्यूयॉर्क कलेक्शन Just Us and Mix Don't Match का चेहरा हैं। अब दिशा पटानी ने अपने का खुलासा किया है।