फिल्म 'आरआरआर' के क्लाइमैक्स की शूटिंग हुई शुरू, एसएस राजामौली ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर

पैन-इंडिया फिल्म 'आरआरआर' की शूटिंग जल्द ही खत्म होने वाली है। कुछ अंतराल के साथ शूट शेड्यूल के लंबे सफर के बाद, अब क्लाइमैक्स शूट किया जा रहा है। ऐसे में, प्रशंसकों की प्रत्याशा और उत्साह को बनाए रखने के लिए, निर्देशक ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की है।

इन दिनों, रामाराजू और भीम के बीच अब सबसे रोमांचक क्लाइमेक्स फिल्माया जा रहा है। एसएस राजामौली ने अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, The CLIMAX shoot has begun. My Ramaraju and Bheem come together to accomplish what they desired to achieve...







My Ramaraju and Bheem come together to accomplish what they desired to achieve... #RRRMovie #RRR pic.twitter.com/4xaWd52CUR — rajamouli ss (@ssrajamouli) January 19, 2021

इस तस्वीर में माहौल क्रोध और लड़ाई से भरा नज़र आ रहा है जिसने हम सभी को रोमांचित कर दिया है। एक दूसरे को कस कर पकड़े इन झुलसे हाथों ने हमें अधिक प्रत्याशित कर दिया है जो निश्चित रूप से आरआरआर को मैग्नम ओपस फ़िल्म बनाता है।

फिल्म में एनटीआर, राम चरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट, ओलिविया मॉरिस और कई अन्य कलाकार भूमिका निभा रहे हैं। एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक पीरियड ड्रामा है, जिसमें प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों कोमाराम भीम और अल्लूरी सीतारामाराजू के युवा दिनों का एक काल्पनिक वर्णन किया गया है।