अश्विनी अय्यर को उनके पहले नॉवेल 'मैपिंग लव' के लिए अमिताभ बच्चन ने दीं शुभकामनाएं

अश्विनी अय्यर तिवारी एक टैलेंट पॉवरहॉउस, जो अपना पहला नॉवेल लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है और 'मैपिंग लव' के साथ एक काल्पनिक लेखक के तौर पर शुरूआत करते हुए, अश्विनी को अभिनेता से शुभकामनाएं मिली हैं।अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए लिखा, 'Mapping Love'.. a fiction by gifted Ashwini Iyer Tiwari, releases 1st August 2021.. preorder available on Amazon .. All the best 'malkin 2'अभिनेता ने 'बरेली की बर्फी' के निर्देशक को 'मल्किन 2' के रूप में संबोधित किया है, जो अश्विनी का निकनेम लग रहा है। अमिताभ के इस ट्वीट पर अश्विनी ने जवाब दिया, Thankyou @srBachchan Sir. Thankyou for all the love you have showered on me for so many years.The one who never forgets to ask 'How are you'. The one who always cares & remembers to send wishes of blessing. You are an inspiration.Gratitude,Happiness & Wellbeing to you everydayअश्विनी द्वारा लिखित उपन्यास, 'मैपिंग लव' एक सावधानीपूर्वक बुनी गई काल्पनिक कहानी है जो दर्शकों के दिल में उनकी फिल्मों, पंगा और निल बटे सन्नाटा की तरह जगह बनाने के लिए तैयार है।एक काल्पनिक लेखक का पदभार संभालते हुए, अश्विनी साथ ही सोनी लिव के 'फाडू' के साथ ओटीटी स्पेस में भी शुरुआत करने के लिए तैयार है। बहुआयामी फिल्म निर्माता इंफोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति की जीवन कहानी के साथ-साथ महेश भूपति और लिएंडर पीस पर हाल ही में घोषित डॉक्यूमेंट्री 'ब्रेकपॉइंट' पर भी काम कर रही हैं।