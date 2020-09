अमिताभ बच्चन बनेंगे Alexa की आवाज; सुनाएंगे मौसम का हाल, चुटकुले, शायरी और भी बहुत कुछ

बॉलीवुड के महानायक अब जल्द ही अमेजन की वॉइस असिस्टेंट सर्विस एलेक्सा की नई आवाज के रूप में नजर आएंगे। अमेजन ने अपनी इस नई योजना के लिए अमिताभ बच्चन के साथ पार्टनरशिप की है। बिग बी एलेक्सा को आवाज देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी होंगे। इस सर्विस के लिए यूजर्स को एलेक्सा को ऑन करके कहना होगा ‘Alexa, say hello to Mr. Amitabh Bachchan’।यूजर्स को एलेक्सा में चुटकुले, मौसम का हाल, सलाह, शायरी, कविताओं समेत अन्य चीजें अमिताभ बच्चन की आवाज में मिलेंगी। अमिताभ की आवाज का सपोर्ट अगले साल एलेक्सा डिवाइस में दिया जाएगा। इसके सर्विस के लिए यूजर्स को एक फिक्स अमाउंट देना होगा। फिलहाल, कंपनी एक्टर के साथ मिलकर काम कर रही है और उनकी आवाज को कैप्चर किया जा रहा है।अमेजन इंडिया के कंट्री हेड पुनीश कुमार का कहना है कि ‘अमेजन एलेक्सा में अमिताभ बच्चन की आवाज आने से सभी भारतीय यूजर्स का अनुभव बेहतर होगा, जो बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं। हम यह देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं कि हमारे यूजर्स एलेक्सा पर अमिताभ बच्चन की आवाज सुनकर कैसी प्रतिक्रिया देंगे।’वहीं, अमिताभ बच्चन ने कहा कि ‘टेक्नोलॉजी ने हमेशा मुझे नए चीजों से जुड़ने का मौका दिया है। चाहे वो फिल्म, टीवी शोज, पॉडकास्ट या फिर कुछ और हो, मैं इस सुविधा को अपनी आवाज देने को लेकर बेहद एक्साइटेड हूं। अपनी इस वॉइस टेक्नोलॉजी से मैं दर्शकों से और भी ज्यादा जुड़ पाऊंगा।’