'पुष्पा : द राइज' के रिलीज को पूरे हुए 2 साल, अब 'पुष्पा 2' इतिहास रचने के लिए तैयार | Allu Arjun Pushpa The Rise completes two years of release

'पुष्पा : द राइज' के रिलीज को पूरे हुए 2 साल, अब 'पुष्पा 2' इतिहास रचने के लिए तैयार

Pushpa The Rise completes two years of release: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'पुष्पा : द राइज' को रिलीज हुई दो साल पूरे हो गए है। इस फिल्म ने तेलुगु सिनेमा का इतिहास बदल दिया। 17 दिसंबर, 2021 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई, 'पुष्पा द राइज' ने महामारी के बाद बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए थे।

फिल्म ने 365 करोड़ से अधिक की कमाई की और 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसने दर्शकों को वापस लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निराशाजनक कोविड युग के बाद थिएटर में 'पुष्पा द राइज' न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर छाई रही बल्कि ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई।

आलोचकों द्वारा भी पूरे देश में सराहना की गई, अल्लू अर्जुन ने फिल्म में अपने किरदार पुष्पराज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। पुष्पा के प्रतिष्ठित किरदार और न भूलने वाले संवादों ने उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे पसंदीदा पात्रों में से एक बना दिया।

फिल्म का धमाकेदार संगीत बहुत लंबे समय तक चार्ट में टॉप पर रहे। फिल्म के संगीत के लिए संगीतकार डीएसपी को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इस फिल्म का सीक्वल 'पुष्पा 2 - द रूल' 15 अगस्त, 2024 को रिलीज होने की उम्मीद है।

मास्टर शिल्पकार सुकुमार द्वारा निर्देशित, मैथरी मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित और अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल द्वारा अभिनीत 'पुष्पा 2 : द रूल' पिछले 8-10 महीनों से लगातार 'सर्वाधिक प्रतीक्षित हिंदी फिल्म' और 'सर्वाधिक प्रतीक्षित तेलुगु फिल्म' के रूप में चार्ट में शीर्ष पर है।