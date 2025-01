भूत बंगला के सेट पर अक्षय कुमार ने किया तब्बू का स्वागत, 25 साल बाद फिर साथ नजर आएगी यह जोड़ी

प्रियदर्शन की 'भूत बंगला' को लेकर जिस तरह की जबरदस्त एक्साइटमेंट है, वह लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर फिल्म की घोषणा के बाद। यह फिल्म मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्मों में से एक है, और इसमें देखने के लिए कई दिलचस्प पहलू हैं।

इनमें से सबसे खास बात इसकी शानदार कास्ट है, जो इस फिल्म को और भी स्पेशल बनाती है। दरअसल, यह फिल्म अक्षय कुमार और तब्बू जैसे ऑन-स्क्रीन आइकॉन्स की वापसी भी होने जा रही, जो इसे और ज्यादा रोमांचक और खास बना देती है।



अक्षय कुमार और तब्बू 25 साल बाद भूत बंगला में अपनी जादूगरी दिखाने के लिए तैयार हैं। बॉलीवुड के ये दो दिग्गज, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है, इतने सालों बाद फिर से एक साथ नजर आएंगे, जो दर्शकों के बीच एक खास उत्साह पैदा कर रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि अक्षय और तब्बू ने पहले भी हेरा फेरी और तू चोर मैं सिपाही जैसी क्लासिक फिल्मों में एक साथ काम किया है। इतने सालों बाद उन्हें फिर से एक साथ देखना, फैंस के लिए एक बेहतरीन अनुभव होने वाला है।

मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है, जिसमें अक्षय कुमार और तब्बू जयपुर के सेट पर एक-दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर उनके बीच की खास दोस्ती और कैमरे के सामने की केमिस्ट्री को दिखाती है, जो फैंस के बीच एक नई उत्सुकता का कारण बन रही है।

इस तस्वीर के साथ मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, कुछ चीजें समय के साथ अच्छी कर आइकॉनिक बन जाती हैं! @priyadarshan.official, @akshaykumar and @tabutiful are back in action after 25 years for #BhootBangla in Jaipur.

इसके साथ ही, भूत बंगला प्रियदर्शन, अक्षय कुमार और तब्बू की जानी-मानी तिकड़ी को फिर से एक मंच पर लाएगी, जिन्होंने आखिरी बार हेरा फेरी जैसी बेहतरीन फिल्म में साथ काम किया था। इस तिकड़ी की वापसी ने फिल्म के प्रति उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है, और अब यह और भी रोमांचक हो गया है, क्योंकि इसमें शानदार कास्ट और दिलचस्प कहानी का वादा किया जा रहा है।

प्रियदर्शन के निर्देशन में बन रही फिल्म भूत बंगला को शोभा कपूर, एकता आर कपूर और अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस 'केप ऑफ गुड फिल्म्स' के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है। यह बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस की गई है। इसकी कहानी आकाश ए कौशिक ने लिखी है। भूत बंगला 2 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।