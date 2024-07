राजीव भाटिया से क्यों बने अक्षय कुमार, एक्टर ने बताई नाम बदलने की वजह

Akshay Kumar on change his name: अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'सरफिरा' को लेकर चर्चा में हैं। अक्षय ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले अक्षय ने अपना नाम भी बदल लिया था। अक्षय कुमार का असली नाम राजीव भाटिया है।

वहीं अब अक्षय कुमार ने अपने नाम बदलने के वजह का खुलासा किया है। एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय ने बताया कि उन्होंने किसी पंडित के कहने पर ऐसा नहीं किया बल्कि इसके पीछे कई कारण थे। अक्षय ने 1987 में महेश भट्ट की फिल्म 'आज' से डेब्यू किया था। इस फिल्म में कुमार गौरव लीड एक्टर थे। लेकिन वह पल उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंने अपना नाम बदलने का फैसला किया।

अक्षय कुमार ने कहा, क्या आप जानते हैं कि फिल्म में कुमार गौरव का नाम क्या था? अक्षय। इस तरह मुझे मेरा नाम मिला। ये बात बहुत से लोग नहीं जानते। तो, मेरा असली नाम राजीव है, और शूटिंग के दौरान, मैंने बस यूं ही पूछ लिया कि फिल्म में हीरो का नाम क्या है, उन्होंने कहा अक्षय, मैंने उनसे कहा, मैं अपना नाम अक्षय रखना चाहता हूं।

जब अक्षय से पूछा गया कि क्या उन्होंने फिर कभी अपना रियल नाम रखने के बारे में नहीं सोचा? इस पर उन्होंने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। यकीनन राजीव एक अच्छा नाम है, और मुझे लगता है कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और इसलिए यह एक बढ़िया नाम था, लेकिन मैंने इसे बदल दिया, ऐसे ही।

उन्होंने कहा, ऐसा नहीं था कि किसी पंडित ने मुझे अपना नाम बदलने की सलाह दी थी। मेरे पिता ने भी मुझसे कहा था- 'तुम्हें क्या हो गया है', लेकिन मैंने उनसे यही कहा था कि मेरी पहली फिल्म में हीरो का नाम यही था, इसलिए मैं यही रखूंगा।