गणतंत्र दिवस के मौके पर विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द कश्मीर फाइल्स' का 'टाइम्स स्क्वायर' पर दिखा जलवा

अपने देश को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित करते हुए, विवेक रंजन अग्निहोत्री सम्मानित और सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' भारत के पर में प्रतिष्ठित 'टाइम्स स्क्वायर' टॉवर पर जगह बनाने वाली पहली फिल्म बन गई है।





इस खबर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्वीट किया, HISTORIC. #TheKashmirFiles at Times Square, Manhattan. A matter of honour and pride as for the first time any film has been advertised at the world’s most expensive site by the fans and supporters led by @kp_global.







विवेक बताते हैं, फिल्म 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। लेकिन इस फिल्म के प्रशंसकों और समर्थकों ने फैसला किया कि उन्हें पर इसका विज्ञापन करना चाहिए जो दुनिया की सबसे महंगी और प्रतिष्ठित विज्ञापन साइट है और उन्होंने वैश्विक कश्मीरी पंडितों के नेतृत्व में अपना खुद का फंड जुटाया और यह मुमकिन कर दिखाया। यह भारत और हर एक भारतीय के लिए सम्मान और गर्व की बात है क्योंकि कश्मीर नरसंहार के मुद्दे को अब सिर्फ प्रशंसकों और समर्थकों द्वारा मैनस्ट्रीम में लाया जा रहा है।





विवेक और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी दोनों अलग-अलग शहरों में 'द कश्मीर फाइल्स' की विशेष स्क्रीनिंग के लिए एक महीने से अधिक समय के लिए यूएसए में मौजूद थे। 'द पीस मार्च' (जो महात्मा गांधी की प्रतिमा से मार्टिन लूथर के स्मारक तक हुआ) का हिस्सा बनने से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रभावशाली भाषण देने तक, विवेक और पल्लवी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान मिल रही विनम्र और हार्दिक प्रतिक्रिया से उत्साहित हैं।





अपनी पिछली समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म 'द ताशकेंट फाइल्स' के लिए प्रशंसा बटोरने के बाद, जिसने इस साल की शुरुआत में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था, ज़ी स्टूडियोज़ और लेखक-निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक अन्य हार्ड-हीटिंग फिल्म पेश करने के लिए फिर से सहयोग किया है।







अपने टाइटल पर खरा उतरते हुए, 'द कश्मीर फाइल्स' एक सच्ची कहानी है, जो कश्मीरी पंडित समुदाय के कश्मीर नरसंहार की पहली पीढ़ी के पीड़ितों के वीडियो इंटरव्यू पर आधारित है। यह कश्मीरी पंडितों के दर्द, पीड़ा, संघर्ष और आघात का दिल दहला देने वाला नरेटिव है और लोकतंत्र, धर्म, राजनीति और मानवता के बारे में आंखें खोलने वाले तथ्यों पर सवाल उठाता है।







विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित, इस ड्रामा में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, भाषा सुंबली और चिन्मय मंडलेकर जैसे अभिनेताओं की तारकीय भूमिका है। ज़ी स्टूडियोज़ और तेज नारायण अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा निर्मित, विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित है।