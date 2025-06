फादर्स डे पर देखें पिता-संतान के रिश्ते को बयां करने वाली बॉलीवुड की ये फिल्में

लेखिका हनी ईरानी ने 'In The Ring with Filmfare' शो में जावेद अख्तर से रिश्ते, तलाक की सच्चाई, बचपन की एक्टिंग और इंडस्ट्री के अनुभवों को लेकर बेहद निजी बातें साझा कीं। उन्होंने साफ कहा कि उनका तलाक शबाना आज़मी की वजह से नहीं हुआ। बचपन के शूट से लेकर रेखा से मिली सख्ती तक, हनी का ये इंटरव्यू दिल को छू लेने वाला है।