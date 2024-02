Me at 21 : सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ न कुछ ट्रेंड चलता रहा है। इन दिनों 'Me at 21' ट्रेंड खूब वायरल हो रहा है। इस ट्रेंड में लोग अपनी 21 साल की उम्र की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी इस ट्रेंड में शामिल हो चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा से लेकर करीना कपूर तक ने अपनी 21 साल की उम्र की तस्वीरें शेयर की है।