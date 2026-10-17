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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Sunday, 18 October 2026 (07:00 IST)

18 October Birthday: आपको 18 अक्‍टूबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Today 18 October Happy Birthday
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (13:03 IST)
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18 October Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 18 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 

आपका जन्मदिन: 18 अक्‍टूबर

अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आपके जन्मदिन की संख्या भी नौ है। आप सही मायनों में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता।
 
मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनंद आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है।
 

आपके लिए खास 

शुभ दिनांक : 9, 18, 27
शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72
शुभ वर्ष : 2027, 2036, 2045 2054, 2063
 
ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा।
शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: राजनीतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। आप अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी। 
सेहत: स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 
परिवार: पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

नरेंद्र हिरवानी (Narendra Hirwani): पूर्व भारतीय क्रिकेट लेग स्पिन गेंदबाज, जिन्हें टेस्ट डेब्यू में 16 विकेट लेने के रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है।
एनडी तिवारी (Narayan Dutt Tiwari): उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ।
ओम पुरी (Om Puri): भारतीय सिनेमा के बहुमुखी अभिनेता, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई।
ज़ैक एफ्रॉन (Zac Efron): लोकप्रिय अमेरिकी अभिनेता, जो कई हॉलीवुड फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।
फ्रीडा पिंटो (Freida Pinto): भारतीय अभिनेत्री, जिन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्मों में काम किया।

आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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