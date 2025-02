Triumph की यह बाइक हो गई इतनी सस्ती कि यकीन करना मुश्किल

Triumph Speed T4 Gets Price Cut Of Up To Rs 18,000 : ट्रायम्फ ने Triumph Speed T4 को पिछले साल के आखिरी में लॉन्च किया था। अब कंपनी ने इसके दामों में कटौती कर दी है। इस प्राइस सेगमेंट में ट्रायम्फ अब तक की सबसे वैल्यू-फॉर-मनी बाइक बन चुकी है। यह पहले के मुकाबले काफी सस्ती हो गई है। कंपनी ने अपनी इस बाइक की कीमत में 18,000 रुपए की कटौती की है। अब इस बाइक की स्थायी कीमत 1.99 लाख रुपए एक्स-शोरूम हो गई है। कंपनी की तरफ से यह बदलाव लॉन्चिंग के 6 महीने के बाद किया गया है। इसके बाद अब यह ब्रांड की सबसे किफायती बाइक बन गई है।

हंटर 350 से मुकाबला : नई कीमत के साथ ट्रायम्फ स्पीड T4 अब रॉयल एनफील्ड हंटर 350 (Royal Enfield Hunter 350) और KTM 250 ड्यूक (KTM 250 Duke) को टक्कर देगी।

कैसा है इंजन : ट्रायम्फ स्पीड T4 में 399cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 7,000rpm पर 31PS की पावर और 5,000rpm पर 36Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। सुरक्षा और परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, डुअल-चैनल ABS और अन्य एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे एक बेहतरीन राइडिंग एक्सपीरियंस देते हैं।

कैसा है बाइक का लुक : ट्रायम्फ स्पीड T4 अपने बड़े भाई स्पीड 400 की तरह ही दिखाई देती है। दोनों बाइक्स में हेडलैंप, टेल लैंप, राइडिंग पोस्चर और सीट एक जैसी दी गई हैं। इन दोनों में एक ही तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यह बाइक तीन कलर्स में उपलब्ध है। इसमें पर्ल मेटैलिक व्हाइट, कॉकटेल वाइन रेड और फैंटम ब्लैक शामिल हैं।