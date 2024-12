Joy Nemo : 17 पैसे में 1 किलोमीटर भगाइए ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, 65 Kmph की टॉप स्पीड, 130 KM तक की रेंज

Joy Nemo with 130 km of range launched at 99000 : इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता वार्डविज़र्ड इनोवेशन्स एंड मोबिलिटी लिमिटेड ने अपने ब्रांड जॉय ई-रिक के तहत ‘मेड इन इंडिया’ पैसेंजर एवं कमर्शियल ईलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की नई रेंज लॉन्च किया। साथ ही ब्राण्ड जॉय ई-बाईक के तहत नए हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर ‘नेमो’ को भी लॉन्च किया जिसका आमंत्रण मूल्य 99 हजार रुपए है। कंपनी का कहना है कि Joy Nemo को चलाना बेहद किफायती है। 1 किलोमीटर चलाने का खर्च सिर्फ 17 पैसे है, जो इसे बजट-फ्रेंडली बनाता है।

कंपनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स को यात्री एवं चालक के लिए अधिक भरोसेमंद, सुरक्षित और व्यवहारिक बनाते हुए पैसेंजर व्हीकल सेगमेन्ट में दो मॉडल्स लॉन्च किए हैं- जॉय ई-रिक वी 1 (एल5) और जॉय बंधु (एल3)। कमर्शियल सेगमेन्ट में भी कंपनी दो मॉडल्स लेकर आई है- जॉय सहायक प्लस कार्गो (एल5) तथा जॉय ईको लोडर (एल3)।

क्या है फीचर्स : Joy Nemo इलेक्ट्रिक स्कूटर तीन राइडिंग मोड्स, ईको, स्पोर्ट और हाइपर के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर सिंगल चार्ज पर 130 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। इसकी टॉप स्पीड 65 kmph है, जो इसे शहरी सड़कों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।

स्कूटर में एडवांस फीचर : इस स्कूटर में 1500W क्षमता वाली BLDC मोटर दी गई है, जिसे 3-स्पीड मोटर कंट्रोलर के साथ जोड़ा गया है। Joy Nemo सिल्वर और व्हाइट कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है, जो इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं।

देश में ई-मोबिलिटी को सशक्त बनाने के प्रयास में कंपनी भारत में फ्लीट ऑपरेटर्स के साथ साझेदारी करेगी, तथा इलेक्ट्रिक लास्ट माईल डिलीवरी, शेयर्ड मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए परिवहन के आधुनिक समाधान उपलब्ध कराकर इलेक्ट्रिक वाहनों के अडॉप्शन को गति प्रदान करेगी।





वार्डविज़र्ड की आधुनिक ईवी टेक्नोलॉजी एवं संचालन दक्षतता का सदुपयोग कर यह साझेदारी फ्लीट ऑपरेटर्स को कार्बन फुटप्रिन्ट कम करने, संचालन की लागत पर बचत करने तथा दक्षता बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। इनोवेशन और स्थानीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए वार्डविज़र्ड भारतीय फ्लीट ऑपरेटर्स की ज़रूरतों के अनुसार कस्टमाइज़्ड समाधान लाती है।

जॉय ई-बाईक के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को सशक्त बनाते हुए कंपनी ने नए हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर ‘नेमो’ का लॉन्च भी किया है, जो अपने बोल्ड डिज़ाइन के साथ शानदार परफोर्मेन्स देता है। इसके नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी राइडर को आराम और सुविधा का अनुभव प्रदान करते हैं। जॉय ई-बाईक की यह नई पेशकश उपभोक्ताओं तक पहुंचने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नए मॉडल की बुकिंग आज से सभी ऑथोराइज़्ड डीलरशिप्स पर शुरू हो जाएगी।

इसके अलावा, जॉय ई-बाईक कैटेगरी में ‘नेमो’ का लॉन्च न सिर्फ हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को सशक्त बनाएगा बल्कि परिवहन के स्थायी, प्रभावी एवं आधुनिक समाधानों की चाह रखने वाली नई, सजग पीढ़ी की महत्वाकांक्षाओं पर भी खरा उतरेगा। हमारे ये प्रयास उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करते हुए, देश के ईवी सिस्टम को मजबूत बनाने में मददगार होंगे। स्थायी परिवहन को बढ़ावा देने वाले प्रमुख प्रोमोटर के रूप में हम ऐसे आधुनिक प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं जो परिवहन के स्वच्छ, हरित विकल्पों के अडॉप्शन को गति प्रदान करें।’