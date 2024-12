Amit Shah : 54 साल की आयु में अपने को युवा कहते, राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने किस पर साधा निशाना

one nation one election: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने मंगलवार को यहां कहा कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' (one nation one election) संबंधी केंद्र का प्रस्ताव अगर लागू हो जाता है तो इससे चुनाव प्रक्रिया (election process) को प्रोत्साहन मिलेगा और देश के आर्थिक विकास में भी यह मददगार साबित होगा।