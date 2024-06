क्यों उम्र से पहले ढीली पड़ जाती है स्किन, जानिए कारण और स्किन टाइट करने के उपाय

क्यों उम्र से पहले ढीली पड़ जाती है स्किन, जानिए कारण और स्किन टाइट करने के उपाय इन टिप्स को अपनाकर लम्बे समय तक जवां रहेगी आपकी स्किन

ढीली त्वचा होने के कारण- Causes Of Sagging Skin In Hindi

त्वचा निम्नलिखित कारणों से ढीली हो सकती है :



अधिक समय तक धूप के संपर्क में रहना

सेहतमंद खाना न खाना।

बढ़ती उम्र की वजह से त्वचा में मौजूद टिशू कम होने लगते हैं। इस कारण उनकी इलास्टिसिटी और कसाव कम होने लगते हैं

अत्यधिक मेकअप करना

अत्यधिक धूम्रपान करना



स्किन टाइट करने के घरेलू उपाय – Home Remedies For Skin Tightening In Hindi

चेहरे के लिए आमतौर पर घरेलू नुस्खे बेहद लाभकारी माने जाते हैं। ऐसे में स्किन टाइट करने के लिए भी कुछ घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं:





सरसों का तेल:

सरसों के तेल में कैरोटेनॉयड्स की अधिक मात्रा होती है। यह एंटी एजिंग गुण प्रदर्शित कर सकता है, जो त्वचा पर पड़ने वाली झुर्रियों को कम कर सकता है। साथ ही यह त्वचा के साथ-साथ टिश्यू को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे स्किन टाइट बनी रह सकती है। इसके लिए रोजाना नहाने से पहले त्वचा पर सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं।





आर्गन ऑयल:

त्वचा के लिए आर्गन ऑयल को भी बेहद लाभकारी माना गया है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध से जानकारी मिलती है कि इस तेल में एंटी एजिंग गुण मौजूद होते हैं, तो त्वचा की लोच में सुधार कर उसे ढीला होने से रोक सकते हैं । इसके लिए बॉडी लोशन में आर्गन ऑयल मिलाएं और फिर उससे त्वचा की मालिश करें।





एवोकाडो ऑयल:

स्किन टाइट करने के लिए एवोकाडो ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल, एवोकाडो ऑयल त्वचा में मौजूद कोलेजन को बूस्ट कर सकता है। यही नहीं, ऑर्गन आयल की तरह इसमें भी एंटी एजिंग प्रभाव मौजूद होते हैं, जो झुर्रियों को कम करने में सहायक हो सकते हैं (4) (5)। इसके लिए रोजाना एवोकाडो ऑयल से त्वचा की मालिश करें और फिर दो घंटे बाद त्वचा धो लें।





बादाम तेल:

ढीली त्वचा का उपचार बादाम के तेल से भी किया जा सकता है। दरअसल, बादाम के तेल में इमोलिएंट व स्केलेरोसेंट जैसे गुण मौजूद होते हैं। यह न केवल त्वचा की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने में सहायक होते हैं, बल्कि स्किन टोन को भी बेहतर कर सकते हैं (6)। इसका यह गुण स्किन को टाइट बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके लिए नियमित रूप से नहाने से आधे घंटे पहले बादाम के तेल से त्वचा की मालिश करें।





ऑलिव ऑयल:

टाइट स्किन टिप्स में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी शामिल है। यह त्वचा को ढीली होने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दरअसल, ऑलिव ऑयल में सेकोईरीडॉइड नामक पॉलीफेनोल मौजूद होता है, जो एंटी एजिंग गुण प्रदर्शित कर सकता है। यह गुण त्वचा पर पड़ने वाली झुर्रियों को कम कर सकता है। इसके लिए रोजाना नहाने के बाद ऑलिव ऑयल से त्वचा की मालिश कर सकते हैं।







अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।