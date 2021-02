चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में मोदी सरकार के समझौते का पूर्व सेना प्रमुख ने किया बचाव

वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चल रहे लंबे समय से तनाव के बाद आख़िरकार भारत और में समझौता हो गया है लेकिन समझौते पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।

समझौते के अनुसार भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र वाले में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी तट पर 10 किलोमीटर चौड़ा बफ़र ज़ोन बनाने के लिए सहमति दे दी है।

इस समझौते को लेकर रक्षा और सैन्य विशेषज्ञों की अलग-अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग इस समझौते और भारत सरकार का बचाव कर रहे हैं तो कुछ इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं।

1. India- Disengagement in East Ladakh. Surprised to see criticism. Mostly due to ignorance of facts or politico-military understanding or sheer prejudice. Phase 1. Tps around Pangong Tso to go back to pre-Apr 2020 locs.