राम मंदिर पर पश्चिमी मीडिया के पक्षपातपूर्ण कवरेज से VHP नाराज, की सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग

VHP angry over biased coverage of Western media on Ram Mandir : अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में विश्व हिन्दू परिषद (VHP) की शाखाओं ने अयोध्या स्थित राम मंदिर (Ram Mandir) में प्राण-प्रतिष्ठा (Pran Pratishtha) समारोह के 'पक्षपातपूर्ण' कवरेज को लेकर अपने-अपने देशों में पश्चिमी मीडिया और मुख्य धारा के मीडिया संस्थानों की मंगलवार को आलोचना की और उन समाचार लेखों को तुरंत हटाने की मांग की।

विहिप ने द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि विहिप की अमेरिका शाखा मांग करती है कि 'एबीसी', बीबीसी', 'सीएनएन', एमएसएनबीसी' और 'अल जजीरा' अपनी वेबसाइट से समाचार लेखों को तत्काल हटाएं। इसके अलावा हम झूठी सूचना के प्रसार के कारण हिन्दू समुदाय को हुई परेशानी के लिए उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने का आह्वान करते हैं।

विहिप अमेरिका ने कहा कि हम इन समाचार मंचों से आग्रह करते हैं कि वे ऐतिहासिक संदर्भ और राम मंदिर के निर्माण का समर्थन करने वाले भारतीय उच्चतम न्यायालय के फैसले जैसे सभी प्रासंगिक तथ्यों को शामिल करने के बाद ही लेखों को दोबारा प्रकाशित करें।

पक्षपातपूर्ण कवरेज के जरिए झूठी कहानियां फैलाईं : संगठन ने यह भी कहा कि पक्षपातपूर्ण कवरेज के जरिए झूठी कहानियों के कारण न केवल असामाजिक भावनाओं को बढ़ावा मिलता है बल्कि शांतिप्रिय, मेहनती और योगदान देने वाले हिन्दू-अमेरिकी समुदाय के लिए भी खतरा पैदा होता है। उसने कहा कि इस तरह का कार्य गैर-जिम्मेदाराना पत्रकारिता के समान हैं जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसी तरह के बयान विहिप कनाडा और विहिप ऑस्ट्रेलिया की ओर से भी जारी किए गए। विहिप कनाडा ने कहा कि दुनियाभर में हिन्दू समुदाय एक शांतिप्रिय, प्रगतिशील और समावेशी समुदाय है, जो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' (यानी पूरी दुनिया एक परिवार है) के मूल्यों में विश्वास रखता है। इस तरह की भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत पत्रकारिता का उद्देश्य हिन्दू-कनाडाई समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना है जिससे देश में हिन्दुओं के प्रति नफरत बढ़ने और शांतिपूर्ण कनाडाई समाज के भीतर अशांति पैदा होने का खतरा है।

ऐसा ही बयान विहिप की ऑस्ट्रेलिया शाखा ने भी जारी किए। विहिप ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम पूछना चाहते हैं कि क्यों और किस आधार पर 'एबीसी', एसबीएस' और 9न्यूज ने अवनि डायस, मेघना बाली और सोम पाटीदार जैसे हिन्दू विरोधियों से पक्षपातपूर्ण प्रतिक्रिया ली और गलत तथ्य पेश किए। हम नहीं मानते कि इन तीनों संस्थानों को कोई ऐसा रिपोर्टर नहीं मिला होगा, जो निष्पक्ष और तथ्यात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके।

विहिप ऑस्ट्रेलिया ने 'एबीसी', एसबीएस' और '9न्यूज' से हिन्दू समुदाय से माफी मांगते हुए अपनी वेबसाइट से समाचार लेखों को तुरंत हटाने की मांग की है। उसने यह भी कहा कि इन लेखों को तभी प्रकाशित करें, जब इसमें सभी तथ्य और मंदिर निर्माण का समर्थन करने वाले लोगों के बयान भी शामिल हों।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta