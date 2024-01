अब कोलकाता से भी जुड़ा अयोध्या, Air India Express को सिंधिया और योगी ने दिखाई हरी झंडी उत्तरप्रदेश में अब 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे

Now Ayodhya also connected to Kolkata : केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बुधवार को अयोध्या को कोलकाता से जोड़ने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) की उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तरप्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।

हम एक और दिवाली मनाएंगे 22 जनवरी को : उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश एक ऐसा राज्य है, जो देश की प्रगति सुनिश्चित करता है। हमने पिछले साल नवंबर में दिवाली मनाई थी। इस बीच मेरे राज्य (मध्यप्रदेश) के लोगों ने भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 3 दिसंबर को दिवाली मनाई थी। अब हम एक और दिवाली मनाएंगे 22 जनवरी को। अयोध्या में राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने वाला है।

वीडियो-कॉन्फ्रेंस में बोले आदित्यनाथ : वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने संबोधन में आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को आयोजित किया जाएगा और पूरा देश इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि लोग उत्सुकता से अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं। 4 या 5 साल पहले कोई भी नहीं सोच सकता था कि अयोध्या में एक हवाई अड्डा बनाया जाएगा, हालांकि यह अब एक वास्तविकता है।

उन्होंने कहा कि 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ आज उत्तरप्रदेश हवाई संपर्क के मामले में एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर को अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद से उड़ानों के बाद अयोध्या और कोलकाता को जोड़ने वाली एक उड़ान सेवा भी आज से शुरू हो गई है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta