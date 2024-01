प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोले भागवत, आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का 'स्व' लौटकर आया है

Cold havoc continues in Punjab and Haryana : पंजाब और हरियाणा (Punjab and Haryana) में लोगों को हाड़ कंपा देने वाली ठंड (cold) से राहत नहीं मिली और कई स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में मौसम कार्यालय ने बताया कि पंजाब में बठिंडा भीषण ठंड की चपेट में है, जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।