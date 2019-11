AyodhyaJudgment : अयोध्या पर फैसले को सभी मानें और आगे बढ़ें : इमाम बुखारी

बुखारी ने कहा कि हम हमेशा से कहते रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेंगे। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की बात को भी खारिज करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए।

Shahi Imam of Delhi's Syed Ahmed Bukhari on #AyodhyaJudgment: We have always maintained that we will accept the verdict of Supreme Court. I hope the country will move towards development. As far as filing a review petition is concerned, I don't agree with it. pic.twitter.com/XfS8T25NhH