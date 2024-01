अंतरिक्ष से कैसा दिखता है अयोध्या का भव्य राम मंदिर? ISRO ने जारी की सैटेलाइट फोटो

There will be half day holiday in Delhi AIIMS on 22nd January : दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर 22 जनवरी को बाह्य रोगी विभाग (OPD) सेवाएं अपराह्न 2:30 बजे तक बंद रखने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। अब सोमवार को ओपीडी खुली रहेगी।