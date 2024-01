अयोध्या : राम मंदिर में लगा सोने का दरवाजा, पहली तस्वीर आई सामने, लगने हैं ऐसे 13 दरवाजे

PM Modi and UAE President did road show in Ahmedabad: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (Mohammed bin Zayed Al Nahyan) ने मंगलवार शाम को अहमदाबाद में रोड शो किया। रोड शो से पहले मोदी (Modi) ने यूएई के राष्ट्रपति का यहां सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर स्वागत किया।