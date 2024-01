भोपाल के बोगनविलिया फूलों से सजेगा अयोध्या का राम मंदिर परिसर

Ayodhya's Ram temple complex will be decorated with Bhopal flowers : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक नर्सरी के बोगनविलिया फूलों (bougainvillea flowers) का इस्तेमाल अयोध्या के राम मंदिर (Ram temple) परिसर की प्राण-प्रतिष्ठा समारोह से पहले सजावट के लिए किया जाएगा। भोपाल स्थित 'निसर्ग' नर्सरी के मालिक रामकुमार राठौड़ ने बताया कि उन्हें उत्तरप्रदेश के अयोध्या में फूलों की आपूर्ति का ठेका मिला है और वे 10 हजार फूलों की दो खेप पहले ही भेज चुके हैं।

भगवान राम की 'प्राण-प्रतिष्ठा' (अभिषेक) का समारोह 22 जनवरी को होगा और अवसर पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। राठौड़ ने कहा कि हमें अयोध्या के राम जन्मभूमि से 5 से 6 प्रकार के फूलों की आपूर्ति करने का ठेका मिला है जिनमें सफेद, नारंगी, लाल और पीले सहित विभिन्न रंग के बोगनविलिया फूल शामिल हैं।

इन प्रजातियों के फूल हर मौसम में खिलते हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और कम पानी में भी इनका रखरखाव किया जा सकता है। राठौड़ परिवार के स्वामित्व वाली नर्सरी ने राम मंदिर परिसर और उसके गलियारे में पौधारोपण के लिए बोली प्रक्रिया के बाद फूलों की आपूर्ति का ठेका हासिल किया है।(भाषा)

