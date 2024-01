राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए गुजरात से अयोध्या जाएंगे 5 करोड़ दीए

5 crore lamps will go from Gujarat to Ayodhya : आखिरकार राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव की तारीख नजदीक आ गई है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर गुजरात समेत पूरा देश राममय हो गया है। अहमदाबाद से अयोध्या तक अजयबाण, प्रसादी, विशाल नगर, ध्वजदंड और अब दीए भी जाएंगे।





गुजरात के कुम्हार परिवारों को 5 करोड़ दीयों का ऑर्डर मिला है। राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव राज्य के कुम्हार परिवारों के लिए व्यवसाय लेकर आया है। राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा में दिवाली के दीयों की खरीदारी शुरू हो गई है। सूरत, मुंबई, अहमदाबाद शहर में दीयों के सबसे ज्यादा ऑर्डर मिले हैं।





दीयों के साथ मिट्टी की प्लेट के भी ऑर्डर किए गए हैं। रंगोली और आरती करने के लिए मिट्टी की प्लेट का ऑर्डर मिला है। इसके साथ ही मिट्टी के राम दरबार के भी कई ऑर्डर मिले हैं। राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए गुजरात के कुम्हार परिवारों को लगभग पांच करोड़ दीयों का ऑर्डर मिला है।





कुम्हार परिवारों को 1 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लाभ होगा। 22 जनवरी को कुम्हार परिवार साल की दूसरी दीपावली मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से 22 जनवरी को राम ज्योत जलाने की अपील की है। 22 जनवरी को मंदिरों और धार्मिक संस्थानों में दीप प्रज्‍ज्‍वलित कर दिवाली मनाई जाएगी।