Tata Nano से छोटी कार, 300 KM की रेंज, भारत में होगी लॉन्च,यह होगी कीमत

What is the price of Mater electric bike : भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक बाइक की इंट्री हो रही है। इसी बीच मैटर एनर्जी (Matter Aera Electric Motorbike) ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक, एरा को भारत में लॉन्च कर दिया है। कीमत की बात करें तो कंपनी ने इस बाइक के 5000 वैरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 1.44 लाख रुपए और टॉप-स्पेक 5000+ वेरिएंट की कीमत 1.54 लाख रुपए रखी है।