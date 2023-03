Matter Aera Electric Bike : लॉन्च हुई धमाकेदार सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक, फीचर्स उड़ा देंगे होश, जानिए क्या है कीमत?

What is the price of Mater electric bike : भारतीय बाजार में एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक बाइक की इंट्री हो रही है। इसी बीच मैटर एनर्जी (Matter Aera Electric Motorbike) ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक, एरा को भारत में लॉन्च कर दिया है। कीमत की बात करें तो कंपनी ने इस बाइक के 5000 वैरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 1.44 लाख रुपए और टॉप-स्पेक 5000+ वेरिएंट की कीमत 1.54 लाख रुपए रखी है।





कंपनी के मुताबिक इस बाइक के चार वैरिएंट बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। मैटर ऐरा की कीमत 5000 और 5000+ वेरिएंट के लिए क्रमशः 1.44 लाख रुपए और 1.54 लाख रुपए रखी गई है। कंपनी की ओर से बैटरी पैक और बाइक दोनों पर स्टैंडर्ड तौर पर 3 साल की वारंटी मिलेगी। बाइक के लिए आपको अलग से चार्जर खरीदना होगा, जिसकी कीमत का खुलासा अभी नहीं हुआ है।

क्या है बाइक की रेंज : बाइक में 4-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। बाइक के लिए 125km की रियल-वर्ल्ड रेंज मिलने का कंपनी ने दावा किया है। बाइक के दोनों वेरिएंट में लिक्विड-कूल्ड, 5kWh का बैटरी पैक दिया गया है। लिक्विड-कूल्ड मोटर 10.5kW का मैक्सिमम पावर आउटपुट जेनरेट कर सकती है। इस बैटरी का वजन लगभग 40 किग्रा है।

दिए गए हैं हाईटेक फीचर्स : ऐरा 5000 में फीचर्स के तौर पर वैकल्पिक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, पार्क असिस्ट, कीलेस ऑपरेशन, ओटीए अपडेट्स, प्रोग्रेसिव ब्लिंकर्स और वेलकम लाइट्स के साथ 7 इंच का टच-कंपैटिबल डिस्प्ले दिए गए हैं। 5000+ में स्टैंडर्ड तौर पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। एजेंसियां Edited By : Sudhir Sharma