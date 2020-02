Auto Expo : मारुति ने पेश किया विटारा ब्रेजा का पेट्रोल संस्करण, जानिए क्या है इसमें खास...

कंपनी ने इसे आटो एक्सपो में प्रदर्शन के लिए पेश किया और इसका आधिकारिक लांच इस माह के अंत तक किया जा सकता और उस समय कंपनी दाम का एलान भी करेगी।

- विटारा ब्रेजा के फेसलिफ्ट में बाह्य बदलाव किए गए हैं जो इसे पहले अधिक आकर्षक बनाते हैं। इसमें बीएस 6 उत्सर्जन मानकों के अनुरुप 1.5 लीटर के श्रखंला का पेट्रोल इंजन है। यह इंजन 103 बीएचपी पावर और 138 एनएम का पीकर टार्क उत्पादित करता है।

- पांच स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड के साथ ही इमसें स्मार्ट हाइब्रिड प्रौद्योगिकी के साथ आटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी दिया गया है।

- नई ब्रेजा का माइलेज मैन्युअल गियरबाक्स 17.03 किलोमीटर प्रति लीटर है। स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आटोमेटिक ट्रांसमिशन में इस इंजन का माइलेज 18.76 किलोमीटर प्रति लीटर है।

