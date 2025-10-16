शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 अक्टूबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 17 अक्टूबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 17 October 2025
मेष (Aries)
Today 17 October horoscope in Hindi 2025 : करियर: कार्यक्षेत्र में तेजी रहेगी। सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे अटके हुए काम पूरे होंगे। 
लव: प्रेम संबंधों में जोश रहेगा। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। किसी पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना है। 
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा। हालाँकि, जल्दबाजी से बचें, चोट लग सकती है।
उपाय: आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।ALSO READ: Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त
 
वृषभ (Taurus)
करियर: आपकी मेहनत आज रंग लाएगी। स्थिरता वाले काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। 
लव: रिश्ते में शांति और मिठास रहेगी। पार्टनर के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।
धन: व्यापार में बड़ा निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। धन लाभ के उत्तम योग हैं। 
स्वास्थ्य: गले से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। ठंडी चीजों से परहेज करें।
उपाय: आज सफेद वस्त्र धारण करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: आज संचार और व्यापार से जुड़े कामों में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। नेटवर्किंग के लिए दिन सर्वश्रेष्ठ है।
लव: पार्टनर के साथ मनोरंजक समय बीतेगा। हल्का-फुल्का मजाक रिश्ते को मजबूत करेगा। 
धन: अचानक धन लाभ हो सकता है। निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें। खर्चों को नियंत्रित करना जरूरी है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे। तनाव को दूर करने के लिए योग करें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: आप भावनात्मक रूप से प्रेरित महसूस करेंगे। ऑफिस में सहयोगियों से सहयोग मिलेगा। 
लव: परिवार और पार्टनर को प्राथमिकता देंगे। भावनात्मक बंधन गहरा होगा। पुराने मतभेद दूर होंगे।
धन: घर से जुड़े व्यापार में सफलता मिलेगी। जमीन-जायदाद या वाहन पर खर्च हो सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। जल से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहें।
उपाय: चांदी की वस्तु धारण करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: आज आपके नेतृत्व गुण चमकेंगे। सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
लव: रिश्ते में रोमांस और खुशी बनी रहेगी। पार्टनर से मिला सम्मान आपको प्रेरणा देगा।
धन: आय अच्छी रहेगी, लेकिन निवेश में जोखिम लेने से बचें। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरे रहेंगे। आँखों से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: सूर्य को जल चढ़ाएं।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में विश्लेषण और बारीक काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, लेकिन आलोचना से बचें।
Lव: रिश्ते में व्यावहारिक रहें। छोटी-छोटी बातों पर पार्टनर की आलोचना न करें। बातचीत से गलतफहमी दूर करें।
धन: कर्ज चुकाने के लिए अच्छा दिन है। धन लाभ के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र पर ध्यान दें। स्वच्छ भोजन करें।
उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें।
 
तुला (Libra)
करियर: व्यावसायिक साझेदारी में लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं।
लव: रिश्ते में रोमांस और प्रेम रहेगा। पार्टनर के साथ मनोरंजक समय बिताएंगे। सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: आय अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च भी अधिक होंगे। निवेश में समझदारी दिखाएं।
स्वास्थ्य: आज ऊर्जावान महसूस करेंगे। त्वचा से जुड़ी समस्या हो सकती है।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: गुप्त योजनाओं पर काम सफल होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। रिसर्च से जुड़े काम करने वालों के लिए दिन उत्तम है।
लव: रिश्ते में गहराई और जुनून महसूस होगा। पार्टनर के साथ दिल की बात साझा करें।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। बीमा या विरासत से फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: क्रोध को नियंत्रित करें। योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: लाल रंग का प्रयोग करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: आज भाग्य आपका साथ देगा। विदेश से जुड़े काम सफल होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है। रिश्ते में खुशी और विश्वास बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। निवेश के लिए उत्तम समय है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खुशमिजाज महसूस करेंगे।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र धारण करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: आपकी मेहनत और जिम्मेदारी की भावना आज सफलता दिलाएगी। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। 
लव: रिश्ते में संयम बनाए रखें। पुरानी बातों को लेकर बहस करने से बचें। पार्टनर को समय दें।
धन: बचत करने पर ध्यान दें। अचल संपत्ति से लाभ हो सकता है। कर्ज लेने से बचें।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की शिकायत हो सकती है। आराम करना जरूरी है।
उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: टीमवर्क से लाभ होगा। ऑफिस में आपकी मेहनत रंग लाएगी। अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे। 
लव: परिवारजन प्रेम संबंधों में मदद करेंगे। पार्टनर से खुले विचारों से बात करके निर्णय लें।
धन: आय स्थिर रहेगी। ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: तनाव से बचने के लिए सामाजिक रहें। पैरों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: असहाय व्यक्ति को खाने-पीने की चीजों का  दान दें।
 
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। 
लव: अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है।
धन: व्यापार में निवेश के लिए समय अनुकूल है। कहीं से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं, बाहर का खाना खाने से बचें।
Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारीChhath Puja 2025 Vrat Schedule: वर्ष 2025 में छठ पूजा का महापर्व 25 अक्टूबर, शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर, मंगलवार तक मनाया जाएगा। यह चार दिवसीय पर्व है, जिसमें हर दिन का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण दिनों की जानकारी इस प्रकार है:

Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी

Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मीDhanteras ke upay: कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व, दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन न केवल भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है, बल्कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे कार्य भी पूरे साल की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करते हैं। पुराणों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर कुछ चीजें घर से बाहर उधार के रूप में देना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की शुभ ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा भी वस्तु के साथ बाहर चली जाती है। आइए जानते हैं, कौन सी हैं वे 4 महत्वपूर्ण चीजें, जिन्हें इस दिन भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए:

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फल

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फलTula Sankranti ke Upay: इस बार 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को तुला संक्रांति रहेगी। धार्मिक रूप से भी यह दिन पुण्य, दान और उपायों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन यदि 12 राशियों के जातक अपनी राशि के अनुसार विशेष उपाय करें, तो जीवन में मनचाही सफलता, सुख और समृद्धि मिल सकती है।

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैं

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैंwhy ganesh ji is worshipped with laxmi mata: दीपावली का त्योहार यानी सुख-समृद्धि और वैभव का महापर्व। इस दिन हर घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली पूजन में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के दाहिनी ओर हमेशा बुद्धि और शुभ-लाभ के देवता श्रीगणेश को ही क्यों स्थापित किया जाता है? लक्ष्मी और गणेश का यह संयुक्त पूजन एक गहरा दार्शनिक और पौराणिक रहस्य छिपाए हुए है।

October 2025 Weekly Rashifal: राशिफल अक्टूबर 2025, इस हफ्ते कौन सी राशि रहेगी सबसे भाग्यशाली?

October 2025 Weekly Rashifal: राशिफल अक्टूबर 2025, इस हफ्ते कौन सी राशि रहेगी सबसे भाग्यशाली?October Rashi Bhavishya 2025: अक्टूबर माह के अंतर्गत आ रहा नवीन सप्ताह करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के मामलों में 12 राशियों के लिए क्या बड़े बदलाव ला सकती है। ग्रहों के महत्वपूर्ण गोचर के कारण यह समय विशेष महत्व रखता है। यहां पढ़ें आने वाले सात दिनों में आपकी राशि के सितारे आपके लिए क्या संकेत लेकर आए हैं।

17 October Birthday: आपको 17 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

17 October Birthday: आपको 17 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!17 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 17 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 अक्टूबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 अक्टूबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 17 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 अक्टूबर...

Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्था

Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्थाBaba Vanga predictions on Economic crisis: बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, जिन्हें 'बाल्कन की नास्त्रेदमस' भी कहा जाता है, की भविष्यवाणियां अक्सर दुनिया भर में सनसनी पैदा करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, सोवियत संघ का पतन और 9/11 हमले जैसी कथित रूप से सटीक भविष्यवाणियों के कारण, उनके अनुयायी उनकी हर बात को गंभीरता से लेते हैं। अब 2026 को लेकर उनकी एक नई और डरावनी भविष्यवाणी चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसे उन्होंने 'कैश क्रश' नाम दिया है।

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तDiwali Puja Muhurat 2025: इस बार 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। दिवाली पूजा के दौरान शुभ मुहूर्त, लग्न और चौघड़िया देखा जाता है। इसी के साथ स्थिर लग्न में पूजन करना अतिशुभ माना जाता है। यहां दिवाली मुहूर्त के साथ-साथ दीपावली पूजन सामग्री की लिस्ट भी यहां प्रस्तुत हैं, जानें लक्ष्मी पूजा के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और टाइम...

Diwali rashifal 2025: दिवाली पर बन रहा है वैभव लक्ष्मी योग, 6 राशियों के यहां धन की होगी बरसात

Diwali rashifal 2025: दिवाली पर बन रहा है वैभव लक्ष्मी योग, 6 राशियों के यहां धन की होगी बरसातDiwali rashifal 2025: इस बार दिवाली 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को मनाई जा रही है। इस बाद दिवाली पर वैभव लक्ष्मी योग के साथ ही अन्य कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में 6 राशियों के मालामाल होने के चांस हैं। दिवाली पर बनने वाले शुभ योगों के कारण कई राशियों को लाभ मिलने की संभावना है। जल्दी से चेक करें कहीं आपकी राशि छूट तो नहीं गई।
