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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 09 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

The image shows the 12 zodiac signs, along with images related to the daily horoscope 2026

1. मेष (Aries) 

Today 09 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: नौकरी में अपनी दक्षता साबित करने का मौका मिलेगा।
लव: पार्टनर के प्रति आपका समर्पण बढ़ेगा। 
धन: व्यापार में नए अनुबंध हो सकते हैं। 
स्वास्थ्य: काम के तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है। 
उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।ALSO READ: Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षण
 

2. वृषभ (Taurus) 

 
करियर: भाग्य के कारण किसी प्रोजेक्ट में अचानक सफलता मिलेगी। 
लव: रिश्तों में तनाव कम करने के लिए मौन रहना सहायक होगा।
धन: गुप्त धन लाभ या पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है। 
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें। मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: देवी दुर्गा को पुष्प अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini) 

 
करियर: नौकरीपेशा लोग नए विचारों से सफलता प्राप्त करेंगे।
लव: विवाह और नए समझौतों के लिए बहुत शुभ है।
धन: आज के दिन साझेदारी से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: आज दिनचर्या को व्यवस्थित रखें।
उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer) 

 
करियर: वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। 
लव: लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं।
धन: व्यावसायिक यात्रा सफल होगी। धन लाभ के अच्छे योग हैं। 
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

5. सिंह (Leo) 

 
करियर: नौकरीपेशा को अपनी प्रतिभा को दर्शाने का मौका मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनेगा।
धन: निवेश से अच्छा लाभ होने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य: आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर ऊँचा रहेगा।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 

6. कन्या (Virgo) 

 
करियर: आज का दिन रचनात्मकता, शिक्षा और नौकरीपेशा के लिए बेहतरीन है। 
लव: जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। 
स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: मां दुर्गा के मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
 

7. तुला (Libra) 

 
करियर: कार्यक्षेत्र में आज अपनी बात प्रभावी ढंग से रखेंगे।
लव: पार्टनर के साथ छोटी और आनंददायक यात्रा पर जा सकते हैं। 
धन: डिजिटल माध्यमों से धनलाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: कुर्सी पर बैठकर कार्य करते समय सही पोस्चर बनाए रखें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio) 

 
करियर: रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में शब्दों का प्रयोग सावधानी से करें।
धन: धन संग्रह करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है।
उपाय: जल में गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं।
 

9. धनु (Sagittarius) 

 
करियर: यह दिन नए काम की शुरुआत के लिए उत्तम है।
लव: पार्टनर के साथ आज आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। 
धन: अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: दिनभर सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
 

10. मकर (Capricorn) 

 
करियर: करियर के सिलसिले में विदेश से संबंधित अनावश्यक यात्रा से बचें।
लव: अपने रिश्ते को लेकर पार्टनर पर भरोसा रखें।
धन: आज आपको व्यर्थ के खर्चों पर ध्यान देना होगा।
स्वास्थ्य: अनिद्रा या तनाव महसूस हो सकता है। 
उपाय: शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें।
 

11. कुंभ (Aquarius) 

 
करियर: आज दोस्तों और प्रोफेशनल नेटवर्क से मदद मिलेगी।
लव: आज लव मैटर में नए लोगों से मिलना होगा।
धन:  पूर्व में किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा।
स्वास्थ्य: अनियमित खान-पान से बचें।
उपाय: किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन दान करें।
 

12. मीन (Pisces) 

 
करियर: उच्च पदस्थ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। 
लव: काम की व्यस्तता के बावजूद पार्टनर के लिए समय निकालें।
धन: करियर में सफलता से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। 
स्वास्थ्य: कार्यभार के कारण मानसिक तनाव हो सकता है।
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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