Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (09 मई, 2026)

1. मेष (Aries)
Today 09 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: नौकरी में अपनी दक्षता साबित करने का मौका मिलेगा।
लव: पार्टनर के प्रति आपका समर्पण बढ़ेगा।
धन: व्यापार में नए अनुबंध हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: काम के तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: भाग्य के कारण किसी प्रोजेक्ट में अचानक सफलता मिलेगी।
लव: रिश्तों में तनाव कम करने के लिए मौन रहना सहायक होगा।
धन: गुप्त धन लाभ या पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें। मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: देवी दुर्गा को पुष्प अर्पित करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: नौकरीपेशा लोग नए विचारों से सफलता प्राप्त करेंगे।
लव: विवाह और नए समझौतों के लिए बहुत शुभ है।
धन: आज के दिन साझेदारी से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: आज दिनचर्या को व्यवस्थित रखें।
उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं।
लव: लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं।
धन: व्यावसायिक यात्रा सफल होगी। धन लाभ के अच्छे योग हैं।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: नौकरीपेशा को अपनी प्रतिभा को दर्शाने का मौका मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनेगा।
धन: निवेश से अच्छा लाभ होने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य: आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर ऊँचा रहेगा।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: आज का दिन रचनात्मकता, शिक्षा और नौकरीपेशा के लिए बेहतरीन है।
लव: जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है।
स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: मां दुर्गा के मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: कार्यक्षेत्र में आज अपनी बात प्रभावी ढंग से रखेंगे।
लव: पार्टनर के साथ छोटी और आनंददायक यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: डिजिटल माध्यमों से धनलाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: कुर्सी पर बैठकर कार्य करते समय सही पोस्चर बनाए रखें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में शब्दों का प्रयोग सावधानी से करें।
धन: धन संग्रह करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है।
उपाय: जल में गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: यह दिन नए काम की शुरुआत के लिए उत्तम है।
लव: पार्टनर के साथ आज आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे।
धन: अचानक लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: दिनभर सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: करियर के सिलसिले में विदेश से संबंधित अनावश्यक यात्रा से बचें।
लव: अपने रिश्ते को लेकर पार्टनर पर भरोसा रखें।
धन: आज आपको व्यर्थ के खर्चों पर ध्यान देना होगा।
स्वास्थ्य: अनिद्रा या तनाव महसूस हो सकता है।
उपाय: शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: आज दोस्तों और प्रोफेशनल नेटवर्क से मदद मिलेगी।
लव: आज लव मैटर में नए लोगों से मिलना होगा।
धन: पूर्व में किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा।
स्वास्थ्य: अनियमित खान-पान से बचें।
उपाय: किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन दान करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: उच्च पदस्थ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
लव: काम की व्यस्तता के बावजूद पार्टनर के लिए समय निकालें।
धन: करियर में सफलता से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
स्वास्थ्य: कार्यभार के कारण मानसिक तनाव हो सकता है।