There will be multiple planetary alignments in 2025, including a six-planet alignment on January 21 and a seven-planet alignment on February 28. वर्ष 2025 में कई ग्रह एक साथ होंगे, जिनमें 21 जनवरी को छह ग्रहों का एक साथ होना तथा 28 फरवरी को सात ग्रहों का एक साथ होना शामिल है।