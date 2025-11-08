रविवार, 15 फ़रवरी 2026
  4. Today 10 November 2025 horoscope in Hindi
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 10 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 10 November 2025
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 10 November 2025: करियर: आज आपके कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। 
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी आ सकती है, परंतु आप अपने साथी के साथ समय बिताने की कोशिश करें।
धन: वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करने का प्रयास करें।
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखें।
 
वृष (Taurus)
 
करियर: आज आपकी मेहनत का फल मिलने की संभावना है। कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: रोमांटिक जीवन में खुशी और समझ बढ़ेगी।
धन: आय के स्रोत में वृद्धि हो सकती है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: गले और श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, ध्यान रखें।
उपाय: शुक्रवार को सफेद रंग का वस्त्र पहनें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: आज आपके द्वारा किए गए प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है। टीम वर्क पर ध्यान दें।
लव: प्रेम संबंधों में नई शुरुआत हो सकती है। बातचीत से समस्याएं सुलझ सकती हैं।
धन: आर्थिक रूप से स्थिरता बनी रहेगी। कोई बड़ा खर्चा टल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक थकावट महसूस हो सकती है। आराम और ध्यान करें।
उपाय: बुध ग्रह के मंत्र का जाप करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: आज आपके कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। संयम रखें और धैर्य से काम लें।
लव: परिवार और प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। आय में वृद्धि की संभावना नहीं है।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्याओं से बचने के लिए खानपान पर ध्यान दें।
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: आपकी नेतृत्व क्षमता आज सामने आएगी। कार्यस्थल पर आपकी अहमियत बढ़ेगी।
लव: प्यार में सच्चाई और ईमानदारी को महत्व दें। संबंध मजबूत होंगे।
धन: वित्तीय मामलों में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: शरीर में आलस्य और थकावट महसूस हो सकती है, आराम करें।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: अपने कार्यों में व्यवस्थित और सावधान रहें। जल्दबाजी में कोई गलती न करें।
लव: आज आपके संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को समझना होगा।
धन: आय में स्थिरता रहेगी, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: ताजगी महसूस करने के लिए सही आहार और नियमित व्यायाम करें।
 
तुला (Libra)
 
करियर: नए अवसर मिल सकते हैं। इस समय मेहनत करने का अच्छा मौका है।
लव: रोमांटिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखें। कुछ पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं।
धन: पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।
उपाय: शुक्रवार को विष्णु मंत्र का जाप करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: आज आपके कार्य में सफलता मिलेगी। किसी पुराने प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की जरूरत है।
लव: अपने रिश्ते में भरोसा रखें, और बातचीत के जरिए समस्याओं का हल निकालें।
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: तनाव को दूर करने के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय: मंगलवार को नीले रंग की चीजें पहनें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: आपके प्रयासों से कार्यस्थल पर पहचान बढ़ेगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है, लेकिन संवाद से इसे सुधार सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अधिक खर्च करने से बचें।
स्वास्थ्य: आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन किसी छोटी सी चोट से बचें।
उपाय: गुरुवार को पीले फूल अर्पित करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: आपको अपने काम में समर्पण और मेहनत का फल मिलेगा। कोई लंबित कार्य पूरा हो सकता है।
लव: प्रेम में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें, और अपने साथी के साथ समझदारी से पेश आएं।
धन: वित्तीय मामलों में लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान करें।
उपाय: शनिवार को शनिदेव को तिल अर्पित करें।
 
कुम्भ (Aquarius)
 
करियर: आपके कार्य में नए विचारों और रणनीतियों की आवश्यकता हो सकती है। टीम के साथ मिलकर काम करें।
लव: रोमांटिक जीवन में समझदारी और विश्वास बढ़ेगा।
धन: धन के मामले में स्थिरता रहेगी, लेकिन किसी प्रकार का नया निवेश न करें।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन छोटी-छोटी समस्याएं हो सकती हैं।
उपाय: रविवार को गाय को घास खिलाएं।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: आज कार्यों में सफलता की संभावना है। आपके लिए कुछ नई अवसर आ सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में समझ और सामंजस्य बढ़ेगा। कुछ पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।
धन: पैसे से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
स्वास्थ्य: आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: सोमवार को जल में कपूर डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें।
