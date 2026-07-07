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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 जुलाई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
08 July 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: योगिनी एकादशी व्रत रखने का महत्व और कथा
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
8 जुलाई 2026, बुधवार का पंचांग, मुख्य त्योहार और शुभ-अशुभ मुहूर्त नीचे दिए गए हैं। इस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज शीतला अष्टमी (बसौड़ा) का पर्व मनाया जाएगा और दोपहर में पंचक समाप्त हो जाएंगे।
आज का मुख्य पंचांग (8 जुलाई 2026)
दिन/वार: बुधवार
मास: आषाढ़
पक्ष: कृष्ण पक्ष
तिथि: अष्टमी तिथि दोपहर 12:06 तक, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी।
नक्षत्र: रेवती नक्षत्र दोपहर 03:29 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र (गंडमूल नक्षत्र प्रारंभ)।
योग: अतिगण्ड योग सुबह 09:37 तक, इसके बाद सुकर्मा योग।
करण: कौलव दोपहर 12:06 तक, उसके बाद तैतिल करण रात 12:26 (9 जुलाई) तक।
चंद्र राशि: मीन राशि में दोपहर 12:07 तक, इसके बाद मेष राशि (Aries) में प्रवेश।
सूर्य राशि: मिथुन (Gemini)
आज के विशेष त्योहार और योग (शीतलाष्टमी और पंचक समाप्ति)
शीतला अष्टमी (बसौड़ा): आज के दिन माता शीतला की पूजा की जाती है और उन्हें बासी भोजन (एक दिन पहले बना हुआ खाना/बसौड़ा) का भोग लगाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में ऋतु परिवर्तन के समय स्वास्थ्य और आरोग्यता के लिए मनाया जाता है।
पंचक समाप्ति (Panchak End): पिछले कुछ दिनों से चल रहे पंचक आज दोपहर 12:07 पर समाप्त हो जाएंगे (जब चंद्रमा मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे)। इसके बाद पंचक में वर्जित कार्य किए जा सकेंगे।
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
सूर्योदय: सुबह 05:30
सूर्यास्त: शाम 07:22
आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा के साथ इन शुभ समयों में कार्य करना फलदायी होता है:
अभिजीत मुहूर्त: बुधवार के दिन सामान्यतः अभिजीत मुहूर्त को प्राथमिकता नहीं दी जाती, लेकिन सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 का समय सामान्य कार्यों के लिए उपयुक्त है।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 से 03:26 तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:11 से 07:32 तक।
अमृत काल: सुबह 11:15 से दोपहर 12:54 तक।
आज के अशुभ समय (इनसे बचें)
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय के दौरान किसी भी नए व्यापार, लेन-देन या मांगलिक कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए:
राहुकाल (सबसे अशुभ समय): दोपहर 12:26 से 02:11 तक। (इस काल में शुभ कार्यों की शुरुआत वर्जित है)
यमगण्ड काल: सुबह 07:14 से 08:58 तक।
गंडमूल नक्षत्र प्रारंभ: दोपहर 03:29 से अश्विनी नक्षत्र शुरू होने के कारण गंडमूल दोष लग जाएगा, जिसमें जन्में बच्चों की शांति पूजा कराई जाती है।
दिशाशूल: बुधवार को उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि यात्रा अत्यंत आवश्यक हो, तो घर से धनिया या तिल खाकर निकलें।ALSO READ: सिंह राशि में केतु-शुक्र का दुर्लभ योग, 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन
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