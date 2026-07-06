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Written By राजश्री कासलीवाल

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 जुलाई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

The picture shows a picture of Lord Ganesha with a flag, a vase decorated with flowers and a coconut
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (18:04 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (12:54 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 07 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
 
7 जुलाई 2026, मंगलवार का पंचांग, दैनिक ग्रह स्थिति और शुभ-अशुभ मुहूर्त नीचे दिए गए हैं। इस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और पंचक का प्रभाव भी बना रहेगा।
 

आज का मुख्य पंचांग (7 जुलाई 2026)

दिन/वार: मंगलवार
 
मास: आषाढ़
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
तिथि: सप्तमी तिथि दोपहर 01:00 तक, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी।
 
नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र दोपहर 03:46 तक, उसके बाद रेवती नक्षत्र।
 
योग: शोभन योग दोपहर 01:37 तक, इसके बाद अतिगंड योग।
 
करण: बव दोपहर 01:00 तक, उसके बाद बालव करण रात 01:21 (8 जुलाई) तक।
 
चंद्र राशि: मीन राशि (Pisces) - चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में ही संचरण करेंगे।
 
सूर्य राशि: मिथुन (Gemini)
 

आज का विशेष (पंचक)

पंचक जारी: आज पूरे दिन पंचक का प्रभाव रहेगा (चंद्रमा के मीन राशि में होने के कारण)। मंगलवार को शुरू होने वाले या रहने वाले पंचक को 'अग्नि पंचक' कहा जाता है। इस दौरान आग या बिजली से जुड़े कार्यों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा निर्माण कार्य, छत ढालना, लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करना और दक्षिण दिशा की यात्रा करना वर्जित माना जाता है।
 
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
सूर्योदय: सुबह 05:30
 
सूर्यास्त: शाम 07:23
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। आज के शुभ समय इस प्रकार हैं:
 
अभिजीत मुहूर्त (शुभ): दोपहर 11:59 से 12:54 तक। (इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन अतिगंड योग का ध्यान रखें)
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 से 03:26 तक।
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:11 से 07:32 तक।
 
अमृत काल: सुबह 10:59 से दोपहर 12:41 तक।
 

आज के अशुभ समय (इनसे बचें)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीचे दिए गए अशुभ समय में किसी भी नए काम की शुरुआत या यात्रा करने से बचना चाहिए:
 
राहुकाल (सबसे अशुभ समय): दोपहर 03:55 से शाम 05:39 तक। (इस काल में शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड काल: सुबह 08:58 से 10:42 तक।
 
अतिगंड योग: दोपहर 01:37 से शुरू होने वाला अतिगंड योग शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता।
 
दिशाशूल: मंगलवार को उत्तर दिशा में यात्रा करने की मनाही होती है। यदि जाना बेहद जरूरी हो, तो घर से थोड़ा गुड़ खाकर निकलें।ALSO READ: Kalashtami 2026: कालाष्टमी का क्या है महत्व?
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
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