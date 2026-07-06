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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 जुलाई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 07 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
7 जुलाई 2026, मंगलवार का पंचांग, दैनिक ग्रह स्थिति और शुभ-अशुभ मुहूर्त नीचे दिए गए हैं। इस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और पंचक का प्रभाव भी बना रहेगा।
आज का मुख्य पंचांग (7 जुलाई 2026)
दिन/वार: मंगलवार
मास: आषाढ़
पक्ष: कृष्ण पक्ष
तिथि: सप्तमी तिथि दोपहर 01:00 तक, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी।
नक्षत्र: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र दोपहर 03:46 तक, उसके बाद रेवती नक्षत्र।
योग: शोभन योग दोपहर 01:37 तक, इसके बाद अतिगंड योग।
करण: बव दोपहर 01:00 तक, उसके बाद बालव करण रात 01:21 (8 जुलाई) तक।
चंद्र राशि: मीन राशि (Pisces) - चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में ही संचरण करेंगे।
सूर्य राशि: मिथुन (Gemini)
आज का विशेष (पंचक)
पंचक जारी: आज पूरे दिन पंचक का प्रभाव रहेगा (चंद्रमा के मीन राशि में होने के कारण)। मंगलवार को शुरू होने वाले या रहने वाले पंचक को 'अग्नि पंचक' कहा जाता है। इस दौरान आग या बिजली से जुड़े कार्यों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा निर्माण कार्य, छत ढालना, लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करना और दक्षिण दिशा की यात्रा करना वर्जित माना जाता है।
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
सूर्योदय: सुबह 05:30
सूर्यास्त: शाम 07:23
आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। आज के शुभ समय इस प्रकार हैं:
अभिजीत मुहूर्त (शुभ): दोपहर 11:59 से 12:54 तक। (इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन अतिगंड योग का ध्यान रखें)
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 से 03:26 तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:11 से 07:32 तक।
अमृत काल: सुबह 10:59 से दोपहर 12:41 तक।
आज के अशुभ समय (इनसे बचें)
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीचे दिए गए अशुभ समय में किसी भी नए काम की शुरुआत या यात्रा करने से बचना चाहिए:
राहुकाल (सबसे अशुभ समय): दोपहर 03:55 से शाम 05:39 तक। (इस काल में शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड काल: सुबह 08:58 से 10:42 तक।
अतिगंड योग: दोपहर 01:37 से शुरू होने वाला अतिगंड योग शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता।
दिशाशूल: मंगलवार को उत्तर दिशा में यात्रा करने की मनाही होती है। यदि जाना बेहद जरूरी हो, तो घर से थोड़ा गुड़ खाकर निकलें।ALSO READ: Kalashtami 2026: कालाष्टमी का क्या है महत्व?
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Kalashtami 2026: कालाष्टमी का क्या है महत्व?
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जब बुध चलेंगे उल्टी चाल: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, बरसेगा धन
Budh ki vakri chaal 2026: ब्रह्मांड के 'मैनेजर' और बुद्धि-संवाद के कारक बुध देव 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक अपनी ही राशि मिथुन में रहने वाले हैं। ट्विस्ट ये है कि 24 जुलाई तक बुध वक्री (उल्टी चाल) रहेंगे और 25 जुलाई तक अस्त भी। जब ग्रहों के राजकुमार ऐसी अनोखी चाल चलते हैं, तो कुछ लोगों की किस्मत का ताला खुल जाता है।
Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
House Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र होता है जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर घर में वास्तु के नियमों का पालन किया जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।