मीन राशि में बना चतुर्ग्रही योग: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ

वर्तमान में मंगल, शनि, बुध और चंद्र की मीन राशि में युति बनी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब एक ही राशि में चार ग्रहों का मिलन होता है, तो उसे 'चतुर्ग्रही योग' कहा जाता है। अप्रैल 2026 में मीन राशि में ग्रहों की यह विशेष स्थिति बनने जा रही है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बड़ा बदलाव लाएगी। मीन राशि जल तत्व की और गुरु की राशि है, इसलिए यहाँ ग्रहों का जमावड़ा आध्यात्मिक और आर्थिक प्रगति के द्वार खोलता है। यहाँ उन 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में बताया गया है, जिनके लिए यह योग 'वरदान' साबित होने वाला है।

1. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए यह योग आय के भाव में बनेगा।

लाभ: आपकी आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे। यदि कोई पुराना निवेश अटका हुआ था, तो वह इस समय मोटा मुनाफा दे सकता है।

विशेष: सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और बड़े भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा।

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह योग करियर और कर्म के क्षेत्र में बड़ी सफलता लेकर आएगा।

लाभ: जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सुनहरा है। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और पदोन्नति (Promotion) के योग बनेंगे।

विशेष: व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।

3. कर्क राशि (Cancer)

यह योग आपके भाग्य स्थान (नौवें भाव) में बन रहा है, जिससे 'किस्मत का पहिया' आपके पक्ष में घूमेगा।

लाभ: लंबी दूरी की यात्राएं फलदायी रहेंगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते आसान होंगे।

विशेष: पिता या गुरु के सहयोग से कोई बड़ा काम सिद्ध होगा।

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय रचनात्मकता और संतान पक्ष से सुखद समाचार लेकर आएगा।

लाभ: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। जो लोग कला, लेखन या डिजाइनिंग के क्षेत्र में हैं, उन्हें बड़ी पहचान मिलेगी।

विशेष: अचानक धन लाभ (जैसे शेयर मार्केट या लॉटरी) की संभावना बढ़ जाएगी।

5. मीन राशि (Pisces)

चूंकि यह योग आपकी अपनी ही राशि (लग्न) में बन रहा है, इसलिए सबसे सकारात्मक बदलाव आपके व्यक्तित्व में दिखेगा।

लाभ: आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा। पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है और मानसिक शांति का अनुभव होगा।

विशेष: वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और साझेदारी के कामों में लाभ होगा।

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