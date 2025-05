Effect of planetary changes May 2025: मई माह में वैसे तो 6 ग्रहों का गोचर हो रहा है परंतु इस सप्ताह यानी 12 से 18 मई के बीच 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इस दौरान देश और दुनिया में मौसम, सैन्य और राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन होते हुए देखेंगे। खासकर बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद कुछ बड़ा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन किया था इसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और फिर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चला। यानी शनि के राशि परिवर्तन करके के 1 माह के भीतर ही यह सभी घटनाक्रम हुए इसी प्रकार अब आशंका जताई जा रही है कि 15 मई को बृहस्पति काराशि परिवर्तन होगा जो देश और दुनिया में हालात को बदल देगा।