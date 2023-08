टीम इंडिया है या मुंबई इंडियन्स, Asia Cup की टीम को लेकर मिली ऐसी प्रतिक्रिया

Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Jasprit Bumrah, Ishan Kishan - why not play with only players from the #MumbaiIndians team? #AsiaCup #IndianCricket #India — Tadiparthi Francis⚓ (@GentlemanOfMCC) August 21, 2023

Surya Kumar Yadav & Tilak Verma doesn't make it to main 17 players squad for Asia Cup 2023! They haven't done anything yet to be picked for such tournament! Mi Lobby??#AsiaCup #AsiaCup2023 #MumbaiIndians #BCCI

— Prashant Bhardwaj (@journoprashant1) August 21, 2023

@BCCI Yeh India ki Team me Sky aur Tilak verma ko kis base pe selected kiya....?? #Mumbaiindians#poorpolitics

India team ko India hi rhne do... Please Bcci https://t.co/JHKgMEw0u8

— Ankit kumar Agnihotri (@agnihotri_anki9) August 21, 2023

I have no faith left in BCCI, Rohit Sharma & Ajit Agarkar.





Tilak Verma & Ishan Kishan are solely in team because they play for Mumbai Indians whose captain is Rohit Sharma.



Yashaswi Jaiswal & Sanju Samson are real victims of this politics. They won't be going to World Cup.… — Incognito (@Incognito_qfs) August 21, 2023

एशिया कप के लिए भारतीय टीम ने आज दोपहर 1.30 बजे टीम की घोषणा की जिसमें कप्तान रोहित शर्मा और मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर शामिल थे। टीम काफी अनुभवी है और इक्का दुक्का ही युवा खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं।हालांकि एक और प्रतिक्रिया दल की घोषणा के बाद हुई, वह यह कि टीम इंडिया में मुंबई इंडियन्स के खिलाड़ियों की भरमार थी। गौरतलब है कि रोहित शर्मा खुद आईपीएल के फ्रैंचाइजी मुंबई इंडियन्स के कप्तान है, मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर खुद मुंबई क्षेत्र से आते है।टीम इंडिया में तिलक वर्मा को शामिल किया गया है जो मुंबई इंडियन्स के खिलाड़ी है और सिर्फ टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेल चुके हैं।जसप्रीत बुमराह ने चोट से वापसी की है जो मुंबई इंडियन्स से है। ईशान किशन भी मुंबई इंडियन्स टीम का हिस्सा है।इसके अलावा सूर्याकुमार यादव जो कि एकदिवसीय प्रारुप में लगातार फ्लॉप हो रहे हैं वह भी मुंबई इंडियन्स से ही हैं।हार्दिक पांड्या फिलहाल तो गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं लेकिन मुंबई इंडियन्स टीम से काफी समय तक जुड़े रहे। ऐसे में फैंस ने ट्विटर पर यह आरोप लगाया कि टीम में मुंबई इंडियन्स के खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गयी है।