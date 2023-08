77th Independence Day: राष्ट्रभाषा होने का अधिकार सिर्फ हिन्दी का

Obscene act in front of minor girl in Plane : अमेरिका में भारतीय मूल के एक चिकित्सक को पिछले साल एक उड़ान में एक किशोरी के बगल में बैठकर कथित तौर पर अश्लील कृत्य करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपों के अनुसार, उड़ान के दौरान किशोरी ने मोहंती को हस्तमैथुन करते हुए देखा।