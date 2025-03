2024 में कमजोर हुआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'आभामंडल', 2025 में भी चुनौतियां कम नहीं

Warning of explosion in Mumbai on Eid: ईद के दौरान मुंबई के डोंगरी जैसे इलाकों में अवैध रोहिंग्या/बांग्लादेशी/पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा हिंदू-मुस्लिम दंगे, आगजनी और बम विस्फोट की चेतावनी वाला संदेश सोशल मीडिया पर पुलिस को मिलने के बाद मुंबई में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।