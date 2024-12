LIVE: खालिस्तानी कमांडो फोर्स के 3 आतंकी मुठभेड़ में ढेर, सौरभ शर्मा की डायरी में 100 करोड़ का लेनदेन

republic day parade 2025 tableau proposed by delhi rejected for second consecutive year : अगले साल गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी को शामिल नहीं किये जाने के दावों के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने रविवार को केंद्र पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए हर साल गणतंत्र दिवस (Republic Day) परेड में इसकी झांकी को शामिल किया जाना चाहिए।