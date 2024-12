2024 में चमक फीकी होने पर भी नीरज चोपड़ा भारतीय एथलेटिक्स के अकेले ध्वजवाहक

Check the CCTV footage, the truth will come out, Rahul Gandhi was not even standing there says pappu yadav : संसद का धक्का कांड थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही पक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जब भाजपा सांसद प्रताप सारंगी घायल हुए थे, तब राहुल गांधी तो वहां खड़े ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच कर लीजिए, सच सामने आ जाएगा। सारंगी और भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को धक्का-मुक्की में सिर में चोट आई है।