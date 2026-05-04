सोमवार, 4 मई 2026
  • Follow us
  1. चुनाव 2026
  2. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026
  3. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 न्यूज़
  4. pm modi speech bjp victory bengal assam top 10 highlights
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 4 मई 2026 (21:35 IST)

Election Result 2026 : बंगाल-असम में BJP की बंपर जीत पर PM मोदी का भाषण, जानिए 10 बड़ी बातें

Narendra Modi
प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर कहा- बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी। घुसपैठ करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। पढ़िए कार्यकर्ताओं को संबोधन की 10 खास बातें- 
 
1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश का हर राज्य भी एक-दूसरे से लड़कर नहीं, एक-दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इन चुनावों ने इस संदेश को भी बहुत स्पष्ट किया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में जिन तीन सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया उनकी एक समान पहचान थी, विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, कभी खाने-पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिशें हुईं, कभी अपने ही देश के लोगों को तक बाहरी कहा गया लेकिन भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं विकास चाहिए, विभाजन नहीं विश्वास चाहिए। 
 
2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता की हर उम्मीद, हर अपेक्षा को अपनी सेवा से पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ बंगाल, असम और पुडुचेरी में एक बार फिर से भाजपा-NDA को विजयी बनाने के लिए, लोकतंत्र को विजयी बनाने के लिए मैं सभी नागरिकों का, सभी मतदाताओं का और सभी देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सिर झुकाकर के उनका आदेश स्वीकार करता हूं।"
 
3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां कम्यूनिस्ट पार्टी की सरकार हो। यह सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, यह सोच का बदलाव है। यह बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज का भारत अवसर चाहता है, विकास चाहता है, विश्वास चाहता है, आज का भारत प्रगति चाहता है, स्थिरता चाहता है, आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए लेकिन दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है तब कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। 
4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसा दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, TMC और DMK को बहनों और बेटियों ने सजा दी है...मुझे विश्वास है कि केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को सबक जरूर सिखाएगी।"
 
5.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थीं। हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं जनता जनार्धन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है।
 
6. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। मैं आज हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए, भाजपा दिन-रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरि झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
 
 
7. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध समृद्ध बंगाल का सपना देखा था वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ता को वो अवसर दिया है। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भयमुक्त हुआ है। विकास के भरोसे से युक्त हुआ है।
 
8. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा-NDA की सरकारे हैं। हमारा मंत्र है, 'नागरिक देवो भव:'। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास। आप बीते 2 साल के ट्रेंड को देखिए। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनी, महाराष्ट्र में भाजपा की जोरदार विजय हुई, दिल्ली में अभूतपूर्व जीत हासिल हुई, बिहार में हमें पहले से भी बड़ी जीत मिली।
 
9. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गंगा जी के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर आशीर्वाद रहा है, माँ कामाख्या का भी हम पर आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा-NDA पर भरोसा किया है। हैट्रिक हुई है।  पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यहीं इसी जगह से आप सबको कहा था गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगासागर तक जाती हैं। आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल। आज माँ गंगा के ईर्द-गिर्द बसे इन राज्यों में भाजपा, NDA सरकार है।  
 
10. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विभिन्न उपचुनावों के परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में जो उपचुनाव हुए हैं, उसमें हमारे उम्मीदवारों को जनता-जनार्धन ने आशीर्वाद दिया और इन राज्यों में भी जीत गए हैं। NDA की नेता, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री, सुनेत्रा पवार जी ने भी बड़ी जीत दर्ज की है। मैं इन सभी राज्यों की जनता का उनके समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

चीनी कंपनी की धमकी पर झुका पा‍किस्‍तान, गधे के मांस निर्यात को दी मंजूरी, चीन को इस व्यापार में दिलचस्पी क्यों?

चीनी कंपनी की धमकी पर झुका पा‍किस्‍तान, गधे के मांस निर्यात को दी मंजूरी, चीन को इस व्यापार में दिलचस्पी क्यों?Approval Granted for Donkey Meat Exports : पाकिस्तान ने आखिरकार चीन को गधे के मांस के निर्यात को मंजूरी दे दी है। यह फैसला एक चीनी कंपनी द्वारा अपना परिचालन बंद करने की चेतावनी दिए जाने के बाद लिया गया है। चीनी कंपनी ने मंजूरी में लेटलतीफी पर गुस्सा जताते हुए घोषणा की थी कि ऐसा चलता रहा तो वह पाकिस्तान में अपना काम बंद कर देगी। कंपनी की इस घोषणा से पाकिस्तान के बाजार जगत में हलचल मच गई। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को आनन-फानन में इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। यह विवाद ग्वादर में सक्रिय 'हानगेंग ट्रेड कंपनी' से संबंधित है।

एक और भारतीय जहाज ने पार किया होर्मुज, 46000 टन LPG से लदा है टैंकर, जानिए कब पहुंचेगा भारत?

एक और भारतीय जहाज ने पार किया होर्मुज, 46000 टन LPG से लदा है टैंकर, जानिए कब पहुंचेगा भारत?Indian LPG ship have crossed Strait of Hormuz : भारत के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) लेकर आ रहा एक टैंकर शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य से निकल चुका है और अब देश की ओर बढ़ रहा है। मार्शल द्वीप के ध्वज वाला यह एलपीजी वाहक 'एमटी सर्व शक्ति' 46,313 टन एलपीजी की ढुलाई कर रहा है। इसमें चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं, जिनमें 18 भारतीय नागरिक हैं। पोत ने 2 मई को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पार किया। इसके 13 मई तक विशाखापत्तनम पहुंचने की संभावना है।

रेसलर विनेश फोगाट का बड़ा खुलासा, बोलीं- मैं भी हुई उत्‍पीड़न का शिकार, आरोपों पर क्‍या बोले बृजभूषण?

रेसलर विनेश फोगाट का बड़ा खुलासा, बोलीं- मैं भी हुई उत्‍पीड़न का शिकार, आरोपों पर क्‍या बोले बृजभूषण?Women Wrestler Vinesh Phogat : सीनियर महिला पहलवान विनेश फोगाट 18 महीने बाद कुश्ती में वापसी करने जा रही हैं। वह गोंडा में नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट से पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें विनेश ने पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पहलवान विनेश फोगाट द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में पूछे जाने पर भी बृजभूषण सिंह ने जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर फिलहाल कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

होर्मुज नाकेबंदी से बढ़ा खाद संकट, खतरे में फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में डराने वाला खुलासा, क्या भारत पर भी होगा असर

होर्मुज नाकेबंदी से बढ़ा खाद संकट, खतरे में फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में डराने वाला खुलासा, क्या भारत पर भी होगा असरअमेरिका-ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट में जारी नाकेबंदी का असर अब वैश्विक कृषि और खाद्य सुरक्षा पर साफ दिखाई दे रहा है। ऊर्जा कीमतों में तेज उछाल और निर्यात बाधित होने से दुनिया भर में 'फर्टिलाइजर संकट' गहराता जा रहा है। इससे किसानों की लागत वहन क्षमता चार साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है।

ईरान ने अमेरिका को भेजा 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव, क्या है डोनाल्ड ट्रंप का अगला प्लान

ईरान ने अमेरिका को भेजा 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव, क्या है डोनाल्ड ट्रंप का अगला प्लानमिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा है। पाकिस्तान के माध्यम से भेजे गए इस प्रस्ताव में ईरान ने ट्रंप प्रशासन के नौ-सूत्रीय ढांचे का जवाब दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान की ओर से आए नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन यदि तेहरान किसी भी तरह की 'गलत हरकत' करता है तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर शुरू की जा सकती है।

और भी वीडियो देखें

Election Result 2026 : बंगाल-असम में BJP की बंपर जीत पर PM मोदी का भाषण, जानिए 10 बड़ी बातें

Election Result 2026 : बंगाल-असम में BJP की बंपर जीत पर PM मोदी का भाषण, जानिए 10 बड़ी बातेंप्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर कहा- बंगाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आयुष्मान भारत को मंजूरी मिलेगी। घुसपैठ करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। पढ़िए कार्यकर्ताओं को संबोधन की 10 खास बातें-

तमिलनाडु के CM स्टालिन भी हारे, नहीं बचा पाए कोलाथुर सीट, अपने ही साथी से मिली हार

तमिलनाडु के CM स्टालिन भी हारे, नहीं बचा पाए कोलाथुर सीट, अपने ही साथी से मिली हारMK Stalin also lost election : तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को कोलाथुर सीट से हार का सामना करना पड़ा है। DMK प्रमुख स्टालिन उत्तरी चेन्नई के कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के सीनियर नेता वीएस बाबू से 8795 वोटों से हार गए हैं। वीएस बाबू को 82997 वोट मिले जबकि स्टालिन को 74202 वोट मिले। यह सीट स्टालिन का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, जहां से वे 2011, 2016 और 2021 में लगातार जीतते आए थे।

Mamata Banerjee : बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन, बोलीं- EVM लूटी, BJP ने किया अवैध काम, मुझे लात मारी, CCTV बंद किया

Mamata Banerjee : बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन, बोलीं- EVM लूटी, BJP ने किया अवैध काम, मुझे लात मारी, CCTV बंद कियापश्चिम बंगाल में भाजपा की बंपर जीत हुई है। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन सामने आया है। TMC अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने शिकायत की है, मनोज अग्रवाल को भी मैंने शिकायत की, मैंने पश्चिम बंगाल CEO, RO, DEO सबको शिकायत की लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया। मेरे पास ID कार्ड है, फिर भी वे मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे।

LIVE: बंगाल जीत पर बंगाली धोती पहनकर BJP हेडक्वार्टर पहुंचे PM मोदी, बोले- वर्षों की साधना सिद्ध, इसकी खुशी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर

LIVE: बंगाल जीत पर बंगाली धोती पहनकर BJP हेडक्वार्टर पहुंचे PM मोदी, बोले- वर्षों की साधना सिद्ध, इसकी खुशी कार्यकर्ताओं के चेहरे परAssembly Election Results 2026: पांच राज्यों- पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है। खासकर पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों पर पूरे देश की नजर है। तमिलनाडु में फिल्म स्टार और टीवीके नेता विजय थलप‍ति भी उलटफेर कर सकते हैं। बंगाल में भाजपा बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा कार्यालय पहुंच गए हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों पर पल-पल का अपडेट

बंगाल में जीत के बाद क्यों रो पड़े कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह के बारे में क्‍या बोल दिया?

बंगाल में जीत के बाद क्यों रो पड़े कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह के बारे में क्‍या बोल दिया?भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की रोते हुए एक तस्‍वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। यह तस्‍वीर बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सामने आई है। कैलाश भावुक होकर रो रहे हैं। दरअसल, भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में भाजपा की दो-तिहाई बहुमत से जीत को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का तोहफा बताते हुए भावुक हो गए।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com