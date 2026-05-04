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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: सोमवार, 4 मई 2026 (20:02 IST)

तमिलनाडु के CM स्टालिन भी हारे, नहीं बचा पाए कोलाथुर सीट, अपने ही साथी से मिली हार

MK Stalin faces defeat in Kolathur Assembly seat
MK Stalin also lost election : तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को कोलाथुर सीट से हार का सामना करना पड़ा है। DMK प्रमुख स्टालिन उत्तरी चेन्नई के कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के सीनियर नेता वीएस बाबू से 8795 वोटों से हार गए हैं। वीएस बाबू को 82997 वोट मिले जबकि स्टालिन को 74202 वोट मिले। यह सीट स्टालिन का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, जहां से वे 2011, 2016 और 2021 में लगातार जीतते आए थे।

तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को कोलाथुर सीट से हार का सामना करना पड़ा है। DMK प्रमुख स्टालिन उत्तरी चेन्नई के कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के सीनियर नेता वीएस बाबू से 8795 वोटों से हार गए हैं। वीएस बाबू को 82997 वोट मिले जबकि स्टालिन को 74202 वोट मिले।
यह सीट स्टालिन का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, जहां से वे 2011, 2016 और 2021 में लगातार जीतते आए थे। इस बार विजय की पार्टी TVK के उम्मीदवार और उनके पुराने सहयोगी वीएस बाबू ने उन्हें हरा दिया। वीएस बाबू पहले डीएमके से जुड़े थे और 2011 में कोलाथुर सीट पर स्टालिन के चुनाव प्रभारी भी रहे थे। बाद में उन्होंने पार्टी छोड़कर एआईएडीएमके का रुख किया और फिर 7 फरवरी 2026 को TVK में शामिल हो गए।
2006 में वीएस बाबू ने डीएमके के टिकट पर पुरासवलकम सीट से चुनाव जीता। वीएस बाबू कई सालों तक स्टालिन और डीएमके के बड़े नेता रहे लेकिन 2011 में जिस तरह से उन्हें उनके पद से हटाया गया, वह उनके लिए आहत करने वाला था। तमिलनाडु में जो हुआ, उसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने हैरान कर दिया है।
Edited By : Chetan Gour
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