EVM में BJP बटन पर टेप लगाया, चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान के दिए आदेश

Kali The Brave Dog : ओडिशा के मयूरभंज जिले के धीराकुला गांव से आई एक कहानी इन दिनों हर किसी की आंखें नम कर रही है। यह कहानी है ‘काली’ नाम की एक आवारा कुतिया की, जिसने इंसानियत और वफादारी की ऐसी मिसाल पेश की, जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। एक रोज सुबह करीब साढ़े आठ बजे, जब श्री जगन्नाथ शिशु विद्या मंदिर के बाहर 30 से ज्यादा छोटे बच्चे बैठे हुए थे, तभी एक जहरीला सांप उनकी ओर बढ़ने लगा। बच्चों को खतरे का अंदाजा भी नहीं था, लेकिन काली ने जैसे ही इस खतरे को महसूस किया, उसने बिना एक पल गंवाए खुद को बच्चों और सांप के बीच खड़ा कर लिया।