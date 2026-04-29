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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :कोलकाता , बुधवार, 29 अप्रैल 2026 (17:50 IST)

EVM में BJP बटन पर टेप लगाया, चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान के दिए आदेश

EVM controversy
देशबंधु पांडा ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस ने उनके पक्ष में मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम पर उम्मीदवार का नाम टेप से ढके जाने के मामले को गंभीर मानते हुए प्रभावित बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि और शिकायतें मिलने पर पूरे क्षेत्र में भी रीपोल कराया जा सकता है। वहीं अमित मालवीय ने कई बूथों पर ऐसी गड़बड़ी का दावा किया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को अपने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया, जहां मतदान जारी है और आरोप लगाया कि केंद्रीय बल और चुनाव पर्यवेक्षक भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं।
 
भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र बनर्जी का राजनीतिक गढ़ माना जाता है, जहां उनकी नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी से प्रतिष्ठा की लड़ाई है। इस मुकाबले को नंदीग्राम की लड़ाई की तरह ही देखा जा रहा है, जहां 2021 में अधिकारी ने बनर्जी को हरा दिया था। Edited by : Sudhir Sharma
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