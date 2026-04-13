सोमवार, 13 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. चुनाव 2026
  2. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026
  3. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 न्यूज़
  4. sir supreme court west bengal election impact
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :कोलकाता , सोमवार, 13 अप्रैल 2026 (19:14 IST)

SIR : 34 लाख लोग नहीं डाल पाएंगे वोट, SC का अंतरिम अधिकार देने से इनकार, पश्चिम बंगाल चुनाव क्या पड़ेगा असर

SIR voter list issue
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए लोगों को अंतरिम मतदान अधिकार देने से इनकार कर दिया है, जिनकी अपीलें अभी अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 34 लाख मतदाताओं को वोट डालने के लिए अंतरिम अधिकार देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला राज्य के चुनावी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्‍स का मानना है कि ऐसा होने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कमी आएगी और लोगों में चुनावी प्रक्रिया के प्रति असंतोष बढ़ेगा।
मतदान का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इसे तत्काल प्रभाव से नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ, जिसमें सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची शामिल थे, उन मतदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनकी मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ अपीलें अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित हैं।
 
कोर्ट ने कहा कि लगभग 30 से 34 लाख अपीलें लंबित हैं, जिनमें से प्रत्येक न्यायाधिकरण एक लाख से अधिक मामलों की सुनवाई कर रहा है। न्‍यायालय  ने इस बात पर जोर दिया कि उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि इस स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप चुनावी प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। न्‍यायालय ने कहा कि मतदान का अधिकार संवैधानिक और लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मतदाताओं के बड़े पैमाने पर बहिष्करण से प्रक्रिया पर जब तक गंभीर प्रभाव न पड़े, तब तक चुनाव नहीं रोका जा सकता।
इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट की देखरेख में गठित 19 न्यायाधिकरणों ने अपीलों की सुनवाई शुरू कर दी है। राज्य में मतदान दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होगा, और मतगणना अगले महीने की 4 तारीख को निर्धारित है। याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूची को फ्रीज करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। उनका तर्क है कि यदि उनकी अपीलें स्वीकार हो जाती हैं तो उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों में मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।  Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

होर्मुज में न कोई जहाज घुसेगा, न निकलेगा, Donald Trump ने दी ईरान को धमकी

होर्मुज में न कोई जहाज घुसेगा, न निकलेगा, Donald Trump ने दी ईरान को धमकीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही Strait of Hormuz में नाकेबंदी शुरू करेगा और संदिग्ध समुद्री माइंस को हटाने की कार्रवाई करेगा। ट्रंप के इस बयान से ईरान पर दबाव और बढ़ गया है, जिसे उन्होंने वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए खतरा बताया।

Tata Consultancy Services नासिक में बड़ा विवाद, यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण के आरोप, 6 गिरफ्तार, कई कर्मचारी निलंबित

Tata Consultancy Services नासिक में बड़ा विवाद, यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण के आरोप, 6 गिरफ्तार, कई कर्मचारी निलंबितटाटा कन्सल्टेंसी सर्विस (TCS) ने नासिक स्थित अपने यूनिट में यौन उत्पीड़न और धार्मिक परिवर्तन के आरोपों के बाद कई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। हालांकि कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कुल कितने कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इससे पहले नासिक पुलिस ने इस मामले में 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था।

Pakistan में ईरान-US बातचीत फेल, खेल और खतरनाक, क्या है Donald Trump का अगला प्लान, भारत पर कितना असर

Pakistan में ईरान-US बातचीत फेल, खेल और खतरनाक, क्या है Donald Trump का अगला प्लान, भारत पर कितना असरअमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई 21 घंटे की बातचीत विफल होने के बाद मिडिल ईस्ट के अब हालात और भी गंभीर हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर ईरान उनके 'अंतिम प्रस्ताव' को नहीं मानता है, तो अमेरिका ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी कर सकता है।

Ladli Behna Yojana की 33वीं किस्त जारी: CM मोहन ने 1836 करोड़ ट्रांसफर किए, 1.25 करोड़ महिलाओं को बड़ी सौगात

Ladli Behna Yojana की 33वीं किस्त जारी: CM मोहन ने 1836 करोड़ ट्रांसफर किए, 1.25 करोड़ महिलाओं को बड़ी सौगातमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12 अप्रैल को एक तरफ लाड़ली बहनों को सौगात दी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वे सीहोर जिले के आष्टा में आयोजित 'महिला सशक्तिकरण सम्मेलन' में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उन्होंने यहां 1.25 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। इसके अलावा उन्होंने यहां करीब 184 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण किया।

SIR के बाद बड़ा बदलाव, 12 राज्यों में 5.2 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए, चुनाव आयोग की सबसे बड़ी कार्रवाई

SIR के बाद बड़ा बदलाव, 12 राज्यों में 5.2 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए, चुनाव आयोग की सबसे बड़ी कार्रवाईदेश में अब तक की सबसे बड़ी मतदाता सूची शुद्धिकरण प्रक्रिया के तहत 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 5.2 करोड़ से अधिक नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। यह कार्रवाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दूसरे चरण के बाद की गई, जो कुल मतदाताओं का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है।

और भी वीडियो देखें

ठाणे में दर्दनाक हादसा, सीमेंट मिक्सर से भिड़ी वैन, 11 लोगों की मौके पर मौत

ठाणे में दर्दनाक हादसा, सीमेंट मिक्सर से भिड़ी वैन, 11 लोगों की मौके पर मौतठाणे जिले में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। मुरबाड क्षेत्र के गोविली गांव स्थित रैता पुल पर एक तेज रफ्तार सीमेंट मिक्सर और वैन की आमने-सामने टक्कर में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

बांके बिहारी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- अभी नहीं होगा कोई बदलाव, 2 हफ्ते बाद सुनवाई

बांके बिहारी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- अभी नहीं होगा कोई बदलाव, 2 हफ्ते बाद सुनवाईबांके बिहारी मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल मंदिर की मौजूदा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने की। दोनों जजों ने पक्षकारों की दलीलें सुनीं और फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का फैसला दिया।

यूपी में आंबेडकर जयंती बनेगी सामाजिक न्याय और जनसशक्तीकरण का महापर्व

यूपी में आंबेडकर जयंती बनेगी सामाजिक न्याय और जनसशक्तीकरण का महापर्वAmbedkar Jayanti 2026: उत्तर प्रदेश में इस वर्ष आंबेडकर जयंती को अभूतपूर्व स्तर पर मनाने की तैयारी की गई है। योगी सरकार ने इसे केवल एक स्मृति दिवस न रखकर सामाजिक न्याय, जागरूकता और जनसंपर्क के व्यापक अभियान के रूप में परिवर्तित कर दिया है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संसद में स्वीकृति के लिए आना ऐतिहासिक पहल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संसद में स्वीकृति के लिए आना ऐतिहासिक पहल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यह सप्ताह महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक होगा। संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र 16 अप्रैल को आरंभ हो रहा है, जिसमें महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हमारे देश की नारी शक्ति को लोकसभा और विधानसभा में 33% स्थान मिलना चाहिए। राज्य सरकार भी 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक "नारी शक्ति वंदन" पखवाड़ा मना रही है। पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर नारी शक्ति वंदन सम्मेलन होंगे, इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर नारी शक्ति पदयात्रा भी निकल जाएगी। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में इस दौरान नारी शक्ति वंदन से संबंधित कार्यक्रम वृहद स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह जानकारी मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में दी।

मध्यप्रदेश मेंं खुलेंगे 6 नए मेडिकल कॉलेज, सागर में 286 करोड़ की सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी

मध्यप्रदेश मेंं खुलेंगे 6 नए मेडिकल कॉलेज, सागर में 286 करोड़ की सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरीमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक सोमवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा लोक कल्याणकारी और विकास कार्यों के लिए तकरीबन 19,810 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई परियोजना, महिला बाल विकास के कार्यों, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों तथा कृषि विभाग के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com