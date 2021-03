पुरुलिया में भाजपा के रथ पर हमला, 18 मार्च को पीएम मोदी करेंगे रैली

भाजपा ने घटना के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया और तृणमूल ने इस आरोप को निराधार करार दिया। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्‍त कर दी गई है।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर कहा कि अभी पुरुलिया जिला के मानबाजार विधानसभा क्षेत्र के श्यामपुर गांव में बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू रथ पर टीएमसी के गुंडों द्वारा हमला किया गया। मैं इसी रथ पर सवार था।

भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया, 'बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर सम्मान यात्रा के लिए पुरुलिया में खड़े भाजपा के रथ को क्षति पहुंचाई गई। चालक घायल हो गया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा कोटुलपुर से कभी भी इस यात्रा को हरि झंडी दिखा सकते हैं। तृणमूल इसे रोकने में सफल नहीं होगी।पिशि किससे इतनी डरी हुई हैं?' मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पिशि (बुआ) कहा जाता है।

goons targeted both the Babasaheb Bhimrao Ambedkar Samman Yatra and the Bhagwan Birsa Munda, Sidhu Kanu Samman Yatra. It is a travesty that a party that is so vehemently opposed to Dalits and Tribals managed to stay on in power for this long...



