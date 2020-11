Fact Check: क्या TIME मैगजीन ने चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह उड़ाया मजाक, जानिए पूरा सच

Such beautiful cover page. Well done. You are at last in the cover of Time Magazine pic.twitter.com/0hjqTTrA43 — AixaMendez (@AixaMendez) November 9, 2020

Here's another: a striking and telling depiction of influential Time magazine's perspective of Trump's departure from the White House... https://t.co/rV2nSkpiG1 — Miss C Robinson (@SHMissCRobinson) November 8, 2020

अमेरिकी राष्‍ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्‍मीदवार अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी और वर्तमान राष्‍ट्रपति को हराकर जीत चुके हैं. वे अमेरिका के 64वें राष्ट्रपति होंगे। अब सोशल मीडिया पर कथित तौर पर ‘टाइम’ मैगजीन का एक कवर वायरल हो रहा है। इस कवर पर ट्रंप को एक दरवाजे से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। कवर का शीर्षक है, “Time…to go”।वायरल फोटो फेक है और पहले भी वायरल हो चुका है। इसी साल अमेरिका में मई के महीने में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों मौत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की काफी आलोचना हुई थी। उस वक्त पहली बार ये फर्जी फोटो वायरल हुआ था।टाइम मैगजीन के कवर के ऑनलाइन अर्काइव ‘ द वॉल्ट’ में नवंबर के कवर देखे जा सकते हैं।