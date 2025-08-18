सोमवार, 18 अगस्त 2025
  सामयिक
  डॉयचे वेले
  डॉयचे वेले समाचार
  Team Europe will also be present in the meeting between Donald Trump and Volodymyr Zelensky
Written By DW
Last Updated : सोमवार, 18 अगस्त 2025 (09:22 IST)

ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग में टीम यूरोप भी होगी साथ

Donald Trump
-स्वाति मिश्रा डीपीए, एएफपी, रॉयटर्स
 
Trump and Zelensky meeting : यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन जा रहे हैं। मगर अकेले नहीं, यूरोप के कई लीडर साथ देने जा रहे हैं। जेलेंस्की के आगे बड़ी चुनौती है। ट्रंप को नाराज किए बिना अपना पक्ष मजबूती से रखना। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सप्ताह की शुरुआत वॉशिंगटन डीसी में करेंगे। सोमवार (18 अगस्त) की दोपहर जेलेंस्की की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय है। जेलेंस्की की इस यात्रा के लिए यूरोपीय नेता होमवर्क करने में जुटे हैं। यह तय हुआ है कि ट्रंप के साथ मीटिंग में जेलेंस्की अकेले नहीं होंगे। यूरोपीय नेता भी साथ होंगे।
 
इन लीडरों में जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स, फ्रेंच राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फिनलैंड के राष्ट्रपति आलेक्जांडर स्टूब, यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेय लाएन और नाटो प्रमुख मार्क रूटे भी शामिल हैं।
 
अमेरिका जाने से पहले ब्रसेल्स पहुंचे जेलेंस्की
 
इस संबंध में जर्मनी की सरकार ने बताया, यह यात्रा, अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई बैठक के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जानकारियों के आदान-प्रदान के लिए है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दफ्तर ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी, वाइट हाउस में कल जो बैठक होगी, उसमें पीएम बाकी यूरोपीय सहयोगियों के साथ मौजूद रहेंगे। वो बातचीत के इस अगले चरण का समर्थन करेंगे और एक बार फिर इस बात पर जोर देंगे कि यूक्रेन के लिए उनका समर्थन जारी रहेगा, जब तक इसकी जरूरत रहेगी।
 
फ्रेंच राष्ट्रपति के दफ्तर ने बताया कि न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए माक्रों, यूरोप और अमेरिका के बीच तालमेल बिठाने का काम जारी रखेंगे। इस संदर्भ में रविवार को दो प्रमुख चीजें हुईं। आगे की रणनीति पर बातचीत के लिए जेलेंस्की ब्रसेल्स पहुंचे। यहां वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई यूरोपीय नेताओं से मशविरा करेंगे। दूसरी ओर मैर्त्स, माक्रों और स्टार्मर भी एक वीडियो सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं।
 
यूक्रेन में जंग खत्म करने की कोशिशें किस दिशा में आगे बढ़ें, यह बातचीत का मुख्य मुद्दा होने की उम्मीद है। यूरोप कोशिश कर रहा है कि रूस और अमेरिका की आगामी वार्ताओं में उनके और यूक्रेन के नजरिये की अनदेखी न हो। मौजूदा संकेतों से लगता है कि अलास्का में पुतिन ने ट्रंप के आगे अपनी जो मांगें रखीं, उनमें से सभी के में अभी यूरोप को जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि फिलहाल यूक्रेन को पुतिन की सभी मांगों के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हथियारों के दबाव में बातचीत संभव नहीं है।
 
पुतिन से मिलकर आने के बाद क्या कह रहे हैं ट्रंप?
 
ट्रंप की राजनीतिक और कूटनीतिक शैली घूमावदार होने के साथ-साथ अप्रत्याशित भी रही है। अपने दूसरे कार्यकाल में यूक्रेन युद्ध पर उनका रवैया बदलता रहा है। कभी यूक्रेन को कसूरवार ठहराया, तो कभी संघर्षविराम न होने पर रूस को प्रतिबंध की चेतावनी दी। अब पुतिन से मिलकर आने के बाद उन्होंने कहा कि यूक्रेन को रूस से डील करने की जरूरत है, क्योंकि रूस बहुत बड़ी शक्ति है, और वो (यूक्रेन) नहीं हैं।
 
पुतिन के साथ उनका हावभाव काफी दोस्ताना दिखा। बैठक से पहले ट्रंप संघर्षविराम की शर्त रखकर रूस को सेंक्शन के लिए चेता रहे थे। बैठक के बाद उन्होंने तत्काल संघर्षविराम की संभावना से इनकार किया। ट्रंप ने कहा कि दोनों के बीच शांति समझौते से ही युद्ध खत्म होगा।
 
युद्ध खत्म करने के बदले क्या चाहते हैं पुतिन?
 
खबरों के मुताबिक यूरोपीय नेताओं को दी गई ब्रीफिंग में ट्रंप ने पुतिन की शर्त बताई। कहा कि युद्ध खत्म करने के एवज में पुतिन यूक्रेन पूर्वी डोनबास इलाका चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दो वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारियों के हवाले से यह रिपोर्ट छापी है। इसके मुताबिक ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से कहा कि अगर जेलेंस्की डोनबास इलाका देने को तैयार हो जाएं, तो उन्हें लगता है शांति समझौता हो सकता है।
 
ब्रिटिश अखबार दी गार्डियन ने भी सूत्रों के हवाले से बताया कि पुतिन ने डोनबास से यूक्रेन के बाहर निकलने की मांग रखी है। इन खबरों के मुताबिक पुतिन ने प्रस्ताव दिया कि अगर यूक्रेन उसकी मांग मान ले, तो वह बाकी मोर्चे पर लड़ाई रोकने को तैयार हैं।
 
कहां है डोनबास?
 
डोनबास, यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर है। इसे डोनेत्स्क और लुहांस्क के नाम से भी जाना जाता है। रॉयटर्स के मुताबिक डोनबास क्षेत्र का लगभग 46,570 वर्ग किलोमीटर इलाका यानी 88 प्रतिशत भाग पर रूस का नियंत्रण है। इसमें समूचा लुहांस्क शामिल है और डोनेत्स्क का 75 प्रतिशत इलाका। डोनेत्स्क के कुछ अहम इलाके अब भी यूक्रेन के पास हैं।
 
यह विवाद करीब 1 दशक पुराना है, जब साल 2014 में रूस समर्थित अलगाववादियों ने लुहांस्क और डोनेत्स्क में खुद को स्वतंत्र रिपब्लिक घोषित कर दिया। 2022 में यूक्रेन पर हमले से पहले पुतिन ने इन्हें मान्यता दे दी। डोनबास खनिज संसाधनों में काफी संपन्न है। यूक्रेन के सबसे विशाल कोयला भंडारों में से एक यहीं है। जेलेंस्की, यूक्रेन के डोनेत्स्क छोड़कर पीछे हट जाने की मांग लगातार खारिज करते रहे हैं। वह कह चुके हैं कि यूक्रेन के लोग कभी डोनबास नहीं छोड़ेंगे।
 
जेलेंस्की के आगे बड़ी चुनौती?
 
यूरोप, युद्ध खत्म करने की पुतिन की मौजूदा मांगों को अस्वीकार्य बताता है। यूरोपीय लीडरों की मांग है कि शांति कायम करने के लिए पहला कदम यह हो कि फौरन संघर्षविराम लागू किया जाए। क्योंकि हमले के बीच यूक्रेन वार्ता नहीं कर सकता है। साथ ही, यूक्रेन को सुरक्षा की ठोस गारंटी दी जाए। हालांकि, इन सबके बीच एक बड़ी चुनौती ट्रंप खुद भी हैं।
 
फरवरी में ट्रंप से जेलेंस्की की मुलाकात काफी मुश्किल रही थी। अभी भी उनके आगे बहुत बारीक धागे पर संतुलन बिठाने की चुनौती होगी। एक तरफ उनकी कोशिश होगी कि ट्रंप को नाराज न करें। साथ-साथ, उन्हें राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपना पक्ष भी स्पष्ट करना होगा।
 
ट्रंप पहले ही संकेत दे रहे हैं कि शांति के लिए यूक्रेन को बड़े समझौते करने होंगे और डील का दारोमदार अब उसपर है। ऐसे में जोखिम तो है। मुमकिन है, यहीं भांपकर यूरोपीय नेता जेलेंस्की के साथ मजबूत मोर्चा पेश करने की कोशिश कर रहे हों।
भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवादमीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि वह जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल परियोजनाओं से जुड़े विवाद पर अपनी कार्रवाई रोक दे। आखिर इन परियोजनाओं को लेकर क्या विवाद है? खबरों के मुताबिक भारत ने इस संबंध में वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ माइकल लीनो को चिट्ठी लिखी है। लीनो 2022 से इन विवादों पर सुनवाई कर रहे हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लीनो ने भारत का अनुरोध मिलने के बाद पकिस्तान से इस अनुरोध पर उसकी राय मांगी है।

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानी

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानीemergency in india in hindi: भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन एक काली तारीख के तौर पर दर्ज है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में "आंतरिक अशांति" का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व और संकटपूर्ण दौर था, जिसने देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया था। आइए, 10 महत्वपूर्ण बिन्दुओं में आपातकाल की पूरी कहानी को समझते हैं:

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंत

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंतstory of arrowhead tigress ranthambore: रणथंभौर, सवाई माधोपुर, राजस्थान के हरे-भरे जंगल में एक उदासी छा गई है। 19 जून 2025 को, रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे प्रिय और ताकतवर बाघिनों में से एक, एरोहेड (T-84) ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मृत्यु पर ऐसा लगा मानो रणथंभौर सूना हो गया। जंगल के हर कोने से, और सोशल मीडिया पर भी, उसकी अंतिम विदाई की तस्वीरें और खबरें हर किसी की आंखों में आंसू ला रही थीं। 'रानी' की तरह जीती और बोन कैंसर से चार साल तक जूझती रही, एरोहेड का जाना रणथंभौर में एक युग के अंत जैसा है।

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजना

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजनाहाल के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के सिलसिले में मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी कई सवाल उठे थे। अब मेघालय सरकार ने राज्य को पर्यटकों के लिए और सुरक्षित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशत

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशतIran Israel War: ईरान-इजराइल संघर्षविराम होने से मध्यपूर्व में फिलहाल शांति कायम होने की उम्मीदें भले ही बढ़ गई है लेकिन इस दौरान ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जो दुनिया का सामने प्रदर्शन किया है, वह बेहद खतरनाक है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-3 नामक ईरान के अभियान के दौरान उपयोग किए गए अत्याधुनिक हथियारों और उच्च निर्देशित मिसाइलों से यह साफ हो गया है कि वैश्विक प्रतिबंधों से इस शिया देश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र उसकी सैन्य भागीदारियों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को जिस मजबूती से निशाना बनाया है, उससे मध्यपूर्व के अन्य देशों में भी दहशत बढ़ गई है।

टेबल टेनिस चैंपियन से लेकर 93 दिन की रथ यात्रा तक, कौन हैं NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन

टेबल टेनिस चैंपियन से लेकर 93 दिन की रथ यात्रा तक, कौन हैं NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णनNDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु BJP के अध्यक्ष रहे हैं और इसके साथ ही RSS से भी उनका बहुत पुराना कनेक्शन रहा है। जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। बता दें कि एनडीए ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और पिछले साल जुलाई से महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं।

Weather Update: पहाड़ी इलाकों में मानसून की बारिश जारी, जानें देशभर में कैसा रहेगा मौसम

Weather Update: पहाड़ी इलाकों में मानसून की बारिश जारी, जानें देशभर में कैसा रहेगा मौसमWeather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार देश के पहाड़ी इलाकों में मानसून की बारिश (monsoon rains) जारी है जिससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने (cloudburst) का खतरा बना हुआ है। दिल्ली में बारिश की उम्मीद कम है। उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) में मानसून के कमजोर पड़ने के चलते प्रदेशभर में गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। राजस्थान (Rajasthan) में मानसून एक बार फिर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि राज्य के अधिकांश जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है।

DPS द्वारका स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली पुलिस मौके पर

DPS द्वारका स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली पुलिस मौके परद्वारका में 2 स्कूल और एक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। श्रीराम वर्ल्ड स्कूल में भी बम होने की धमकी मिली है। ई-मेल करके स्‍कूल-कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच कर रही है।
