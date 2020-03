COVID-19: क्या सही आंकडा छुपा रहा चीन, हो चुकी 2 करोड़ लोगों की मौत...जानिए क्या है सच....

में पिछले तीन महीने से कहर बरपा रहा है। चीन की सरकार ने वायरस से अब तक 3,270 लोगों की मौत और 81,093 के संक्रमित होने की पुष्टि की है। लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है चीन में कोरोना से 2 करोड़ से अधिक मौतें हुई हैं लेकिन चीन सही आंकड़ा छुपा रहा है। इसके पीछे की संख्या में भारी गिरावट का हवाला दिया गया है।

क्या है वायरल-

कई चीनी नागरिकों ने वीडियो और दस्तावेजों के जरिये कोरोना से चीन में मौत के सरकारी आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया कि चीन में बीते तीन माह में 2.1 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स कम हो गए।

Latest figures released by Mobile show that they have lost 8.116 million users in Jan and Feb. Where are these users now? Switched to other carriers? Or, they couldn't carry their phone to the nether world?

Chinese report at: https://t.co/lxw5FFYzoP

At 8:00 pm today local time in #Wuhan. See how few lights there are? One can fake the numbers, but can’t fake the fact that only a few apartments are still lit up. Where have people gone? #CCPVirus #COVID19ON #coronavirus pic.twitter.com/VBevAqy0XC — Jennifer Zeng (@jenniferatntd) March 19, 2020