निर्मला सीतारमण के ‘प्याज-लहसुन न खाने’ के बयान के बाद फिर से ट्रेंडिंग में है #SayItLikeNirmalaTai, Twitterati कर रहे मजेदार ट्वीट्स

Modiji doesn't care about onions because he eats mushroom...!!#SayItLikeNirmalaTai pic.twitter.com/INDwPkLbzM — Ch Happu Singh (@ch_happu) December 5, 2019

I don't care about Air India. I fly in my own world. #SayItLikeNirmalaTai — Oooh Teri!! (@Zig94673772) December 5, 2019

Even though my name us "NIRMALA:,

I don't worry about "NIRMA"...#SayItLikeNirmalaTai pic.twitter.com/2avqDVu1gh — சாவித்ரி (@Gayashaba) December 5, 2019

#SayItLikeNirmalaTai

My low IQ never effect me, bcz all my family members are BJP supporters. #SayItLikeNirmalaTai — Dip pandya official (@pandya_dip) December 5, 2019

Modiji is not bothered about onion price in india as he spends most part of the year in foreign countries #SayItLikeNirmalaTai — Millennial Politically-Incorrect (@noPankPankPls) December 5, 2019

Modi ji doesn't believe in Beti bachao because he doesn't have any Beti.#SayItLikeNirmalaTai #Unnao — Helping People (@HPC999) December 5, 2019

Nirbala Ji - I don't care abt rising inflation, cause me parliament me aake sudsidy me khana kha leti hu. #SayItLikeNirmalaTai — @anindian (@curious2core) December 5, 2019

की आसमान छूती कीमतों से देशवासियों का हाल-बेहाल है। कल संसद में प्याज की बढ़ती कीमतों पर चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों के सवालों पर वित्त मंत्री ने कहा, ‘मैं इतना लहुसन, प्याज नहीं खाती हूं जी। मैं ऐसे परिवार से आती हूं जहां प्याज, अनियन से मतलब नहीं रखते’। सोशल मीडिया पर लोग वित्त मंत्री के इस बयान का जमकर विरोध कर रहे हैं और ट्विटर पर फिर से # ट्रेंड करने लगा। इससे पहले जब सीतारमण ने ऑटो सेक्टर में छाई मंदी के लिए एप बेस्ड कैब सेवा प्रदाता कंपनी ओला और उबर को जिम्मेदार बताने के बाद ये हैशटैग ट्रेंड करने लगा था।